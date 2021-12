Diretta/ Triestina Giana Erminio (risultato finale 2-1) streaming: Perna su rigore

DIRETTA TRIESTINA GIANA ERMINIO (RISULTATO 2-1): PERNA ACCORCIA SU RIGORE

Inizia la ripresa tra Triestina e Giana Erminio, si riparte dal due a zero per i padroni di casa. Sarno calcia una bella punizione, salva Zanellati. Fioccano le ammonizioni in questo secondo tempo, intanto la Triestina controlla tranquillamente il match. Giana Erminio che attacca per provare a riaprirla, ma l’attacco oggi sta faticando tantissimo. Calcio di rigore per a Giana Erminio! Sulla sfera si presenta Perna che non sbaglia! Si riapre il match a quindici minuti dal termine. Triestina che ora deve difendere il prezioso vantaggio. La Triestina difende bene, pochi minuti alla fine dem match. Termina il match, vince la Triestina per due reti a uno. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA TRIESTINA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Giana Erminio non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI COMINCIA

Eccoci al fischio d’inizio della diretta della serie C tra Triestina e Giana Erminio, match della 18^ giornata del girone A: pure prima di dare la parola al campo, andiamo a vedere che cosa ci riservano le statistiche fin qui segnate. E’ momento di tranquillità assoluta per una Triestina che con tre partite vinte in casa, una sola sconfitta e cinque pareggi (dodici reti segnate e nove subite a Trieste).

La squadra biancorossa pure ospita oggi il fanalino di coda del girone A, la Giana Erminio, che pure fuori casa ha vinto un solo match, ne ha persi quattro, pareggiati tre con quattro reti segnate e otto subite. I lombardi devono ora decisamente correre: diamo allora la parola al campo, si comincia!

I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie C tra Triestina e Giana Erminio e tocca ora andare a controllare anche lo storico che unisce i due club, oggi in campo nella 18^ giornata. Pure va subito detto che i nostri riferimenti per tale scontro diretto sono davvero pochi: a conti fatti leggiamo a tabella appena due precedenti ufficiali, segnati nella stagione regolare della serie C del 2018-19 per il girone B.

Approfondendo, pure ricordiamo che allora nel turno di andata fu ottima vittoria della Triestina in casa con il risultato di 3-1: al ritorno invece la Giana Erminio pareggiò di fronte a pubblico amico per 1-1, con il risultato deciso dalle reti di Maracchi e Perna. Staremo a vedere che accadrà oggi in campo! (agg Michela Colombo)

TRIESTINA GIANA ERMINIO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Triestina Giana Erminio, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Alabardati in costante salita nelle ultime settimane, l’ultimo colpo esterno in casa della Pro Vercelli ha portato i giuliani a raggiungere il sesto risultato utile consecutivo e il quinto posto in classifica, seppur sempre a 8 lunghezze dal quarto posto e dal quartetto di testa.

E’ ancora il fanalino di coda della classifica la Giana Erminio che ha pure ottenuto un risultato positivo in casa contro il Padova, 1-1 contro i secondi della classe, ma la situazione di classifica del club di Gorgonzola resta comunque molto difficile. Le due formazioni tornano ad affrontarsi a Trieste in campionato dal precedente del 5 novembre 2018, 3-1 per gli alabardati il risultato finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Triestina Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Baldi, Negro, Ligi; Rapisarda, Crimi, Giorico, Galazzi, Iotti; Litteri, De Luca. Risponderà la Giana Erminio allenata da Oscar Brevi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zanellati; Gulinelli, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono; Tremolada, D’Ausilio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Triestina Giana Erminio al Nereo Rocco di Trieste, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



