Diretta/ Triestina Gubbio (Serie C) streaming video tv: test per gli alabardati

DIRETTA TRIESTINA GUBBIO: RISULTATO SCONTATO?

Triestina Gubbio, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Test importante per la Triestina che dovrà provare a capire dove potrà arrivare da qui alla fine della stagione. Gli alabardati sono reduci da 2 pareggi consecutivi contro Virtus Verona e Arezzo che hanno frenato la rincorsa in classifica, in particolare l’ultimo pari contro i toscani fanalino di coda della classifica ha avuto il sapore di un’occasione persa. La Triestina resta quinta a -6 dal Modena quarto, al di là del desiderio di riagganciare il treno delle primissime in classifica la squadra allenata da Pillon dovrà badare soprattutto a mantenere la quinta piazza. Il Gubbio sarà una prova importante perché gli umbri hanno raggiunto una grande solidità, l’ultimo pari in casa contro la Vis Pesaro ha lasciato la squadra allenata da Vincenzo Torrente a +6 dalla zona play out: un margine che il Gubbio vuole mantenere per vivere un finale di campionato senza patemi d’animo.

DIRETTA TRIESTINA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Gubbio sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 252: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA GUBBIO

Le probabili formazioni della sfida tra Triestina e Gubbio presso lo stadio Nereo Rocco. I padroni di casa allenati da Bepi Pillon scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Offredi; Tartaglia, Capela, Lambrughi, Lopez; Procaccio, Giorico, Calvano; Sarno; Mensah, Gomez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Zamarion; Formiconi, Signorini, Ferrini, Ingrosso; Malaccari, Megelaitis, Hamlili; Pasquato; Fedato, Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Triestina e Gubbio, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.85 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.55 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

