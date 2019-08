Diretta Triestina Gubbio/ Streaming video tv: giuliani favoriti (Serie C)

Triestina Gubbio, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, è in programma alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019. La partita sarà valida per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020 e vede sulla carta favoriti i padroni di casa giuliani. Triestina Gubbio infatti segna l’inizio di una nuova avventura in cui gli alabardati, secondi nella scorsa stagione, sono ovviamente fra i candidati per la promozione in questo gruppo. Gli umbri invece puntano innanzitutto alla salvezza e partire con un buon risultato a Trieste sarebbe naturalmente una bella spinta in tal senso. I primi riscontri ufficiali dell’estate ci dicono che la Triestina nella Coppa Italia maggiore ha passato il primo turno con la Cavese per poi fermarsi contro il Perugia, mentre il Gubbio è stato eliminato nel girone a tre della Coppa Italia di Serie C nonostante una goleada contro il Fano, perché in seguito è arrivata una decisiva sconfitta contro il Teramo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Gubbio non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA GUBBIO

Vediamo ora che cosa possiamo attenderci circa le probabili formazioni attese per Triestina Gubbio. Per i padroni di casa allenati da Massimo Pavanel possiamo prendere come riferimento la prestigiosa amichevole giocata sabato scorso contro la Juventus. Il modulo di partenza era stato il 4-4-2 con i seguenti titolari: Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Gatto; Granoche, Gomez. Modulo 4-3-3 invece per il Gubbio allenato da Federico Guidi nell’ultima uscita ufficiale degli umbri, in occasione della sconfitta subita contro il Teramo: Zanellati; Lakti, Konate, Bacchetti, El Hilali; Malaccari, Zanoni, Meli; Sbaffo, Cesaretti, De Silvestro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Triestina Gubbio. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano in modo chiaro in favore dei padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 1,70, si sale poi a 3,45 volte la posta in palio con il segno X ed infine il segno 2 varrebbe 4,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità degli ospiti umbri.



