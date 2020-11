Diretta/ Triestina Imolese (Serie C) streaming video e tv: alabardati d’assalto

DIRETTA TRIESTINA IMOLESE: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Triestina Imolese, diretta dal signor Fontani di Siena, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Alabardati d’assalto dopo l’ultima striscia di quattro risultati utili consecutivi. La Triestina infatti dopo due vittorie di fila contro Ravenna e Vis Pesaro ha ottenuto altrettanti pareggi contro Virtus Verona e Arezzo. Quest’ultimo in trasferta, anche se lo scarso rendimento dei toscani lasciava sperare in qualcosa di più: la Triestina resta comunque nella parte alta della classifica, settima con 14 punti e a caccia di un altro passo avanti contro una Imolese che ha invece riscontrato difficoltà negli ultimi match: solo un punto nelle ultime tre partite, con l’ultima sconfitta interna contro il Modena che ha sbalzato fuori la squadra dalla zona play off, vanificando in parte gli ottimi risultati di inizio stagione per la formazione allenata da Roberto Cevoli.

DIRETTA TRIESTINA IMOLESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Imolese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA IMOLESE

Le probabili formazioni di Triestina Imolese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Carmine Gautieri con un 4-3-3: Offredi; Rapisarda, Ligi, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Giorico, Calvano; Petrella, Litteri, Gomez. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Cevoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Siano, Pilati, Rinaldi, Carini, Rondanini, Torrasi, Provenzano, Lombardi, Tonetto, Stanco, Polidori.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Triestina e Imolese offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 3.45 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 4.25.



