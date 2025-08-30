Diretta Triestina Lecco streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone A di Serie C.

DIRETTA TRIESTINA LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Triestina Lecco, ma non ancora con il commento live visto che abbiamo ancora qualche giro di orologio prima del fischio iniziale. Per questo sfrutteremo questo momento per la nostra rubrica sui testa a testa dove vedremo i precedenti delle due squadre e cercheremo di capire tramite essi chi avrà il beneficio della storia dalla loro parte. Iniziamo con il dire che le due compagini si sono affrontate in tutto sei volte nella loro storia, un numero non enorme ma considerando lo standard della Serie C ci si può lavorare benissimo: di questo campione abbiamo ben tre vittorie per il Lecco, di cui è impossibile non ricordare il 3-0 rifilato nella stagione in cui i lombardi saltano di categoria alla fine di quel campionato approdando in Serie B.

Le altre tre partite che mancano al’appello invece sono finite con un singolo pareggio e le due che mancano invece sono sconfitte ai danni dei padroni di casa di oggi. La storia si ripeterà anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Triestina Lecco, il fischio di inizio sta per arrivare! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA TRIESTINA LECCO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Triestina Lecco viene affidata ai canali di Sky Sport con abbonamento speciale, per la diretta streaming video dovrete invece rivolgervi a Now Tv.

INCROCIO DA BRIVIDI!

Siamo quasi in compagnia della diretta Triestina Lecco, interessante gara che al Nereo Rocco si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 agosto, per la seconda giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. Due squadre storiche, due squadre però che arrivano da una stagione con molti più bassi che alti. Come sono ripartite in questo campionato?

La Triestina male, a dire il vero: pronti via, gli alabardati hanno perso contro l’Alcione Milano capendo immediatamente che anche questa annata potrebbero essere costretti a soffrire anche solo per salvarsi, anche perché ci sarebbe il dettaglio della montagna del -7 di penalizzazione da scalare.

Bene invece il Lecco, grazie alla vittoria sull’Ospitaletto: certo non è una partita a determinare tutto il cammino o i giudizi sulla squadra, ma intanto i bluceleste hanno iniziato con il piede giusto e ora cercano conferme in trasferta.

Andare a punteggio pieno dopo due giornate sarebbe sicuramente importante anche per lanciare un segnale a tutte le rivali, i giuliani invece vanno alla ricerca della prima vittoria e dei primi punti in questa diretta Triestina Lecco, di cui per il momento possiamo sicuramente analizzare i calciatori in campo leggendo insieme, potenzialmente, le scelte da parte dei due allenatori qui al Nereo Rocco.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA LECCO

Dunque le scelte nella diretta Triestina Lecco: Geppino Marino può optare per un 3-5-2 rivisitato che potrebbe diventare 3-4-2-1, togliendo un attaccante (Pedicillo o Vertainen) per avanzare la posizione di Ionita e affiancarlo a D’Ursi sulla trequarti, a quel punto in mezzo resterebbero in due con Attys e Sambù che rischiano sulla pressione di Voca e Gunduz, poi Jonsson e Tonetto potrebbero regolarmente agire sugli esterni in zona mediana aiutando la difesa, formata da Anzolin, Moisés e Andrea Moretti che proteggeranno il portiere, che ancora una volta sarà Matosevic.

Conferme per il Lecco di Federico Valente, lui stesso impostato con un 3-5-2 nel quale Marrone, Battistini e Ferrini formano la linea difensiva davanti al portiere Furlan, i due laterali dovrebbero essere Gabriel Pellegrino e Kritta con un centrocampo nel quale cercano spazio Bonaiti e Andrea Mallamo, che però partono alle spalle dei tre titolari Frigerio, Zanellato (in gol contro l’Ospitaletto) e Metlika. A questo punto rimane solo da scoprire l’assetto offensivo: Sipos, anche lui a segno, non dovrebbe essere in discussione, balla dunque la seconda maglia con Furrer che la difende dagli assalti di Galeandro, che parte leggermente davanti ad Alaoui.