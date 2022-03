Diretta Triestina Legnago Salus/ Streaming video tv: alabardati in crisi! (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA LEGNAGO SALUS: PARTITA DIFFICILE DA DECIFRARE

Triestina Legnago Salus, in diretta dallo stadio Nereo Rocco alle ore 14:30 di sabato 26 marzo, si gioca per la 34^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022. Sarebbe una sfida scontata perché si affrontano settima e ultima della classifica, separate da 20 punti; nella realtà dei fatti la Triestina è una squadra in crisi, che dopo una serie di tre vittorie ha perso quattro partite consecutive e rischia ora di peggiorare la sua situazione, nell’ultimo turno è stata rimontata dal Trento e, anche se i playoff non sembrano in discussione, potrebbe essere costretta a sfidare un’avversaria più tosta al primo turno.

Il Legnago Salus vede ormai sfumata la possibilità di salvarsi direttamente, ma i playout sono assolutamente alla portata perché in fondo tutte le rivali hanno un passo lento; domenica scorsa i veneti hanno perso in casa contro la Pro Vercelli, ben più sanguinoso è stato il ko di Seregno in una importante sfida diretta. Ora dovremo vedere quello che succederà nella diretta di Triestina Legnago Salus; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TRIESTINA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Triestina Legnago Salus non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione, ma naturalmente consigliamo di tenere d’occhio la programmazione della televisione satellitare che eventualmente trasmetterà questo match che sarà riservato agli abbonati del pacchetto Calcio. In alternativa come sempre la partita della 34^ giornata sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma che è diventata negli anni la casa della Serie C e fornisce tutto il calendario del campionato in diretta streaming video, tramite sottoscrizione di un abbonamento o acquisto del singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA LEGNAGO SALUS

Nella diretta Triestina Legnago Salus è squalificato Iotti: nel 4-4-2 di Cristian Bucchi il candidato numero uno a prenderne il posto è Sarno, mentre a sinistra Procaccio prenderebbe il posto di St Clair e il modulo potrebbe anche diventare un 4-2-3-1, con questi due laterali che giocherebbero a supporto di Trotta (o Iacovoni) alle spalle di una prima punta – qui, ballottaggio tra Litteri e Guido Gomez. A centrocampo Calvano e Crimi sono favoriti, poi davanti a Offredi ci saranno Volta e Walter Lopez come centrali di una difesa che sarà completata dai terzini Rapisarda e Galazzi.

Il Legnago Salus di Michele Serena gioca con il 4-3-3: in porta c’è Corvi, Bondioli e Stefanelli al centro della difesa e poi Ricciardi (o Andrea Bruno) e Enrico Rossi a fare i terzini. Nel reparto di mezzo dovrebbe essere ancora Antonelli a fare il playmaker basso, Yabré dovrebbe essere confermato mentre a questo punto l’esperienza di Lollo potrebbe tornare utile sull’altra mezzala, in luogo di Giacobbe che ha giocato titolare domenica scorsa. Nel tridente offensivo Alberti insidia la maglia di centravanti di Sgarbi, invece Contini e Pitzalis potrebbero trovare conferma sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha stabilito per la diretta Triestina Legnago Salus, possiamo notare come i padroni di casa siano ovviamente favoriti. La loro vittoria è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio è identificata dal segno X e porta in dote una vincita che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il successo della formazione veneta, per il quale dovrete puntare sul segno 2, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 4,50 volte la vostra giocata.











