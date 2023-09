DIRETTA TRIESTINA MANTOVA/ Video streaming tv: c’è una storia mitica (Serie C, 29 settembre 2023)

DIRETTA TRIESTINA MANTOVA: TESTA A TESTA

Diretta del match che vede di fronte Triestina Mantova, presenta due formazioni che si sono affrontate nel passato per una bellezza di 17 volte. Dando uno sguardo ai precedenti tra queste due formazioni si notano sei risultati di pareggio; tre vittorie per il Mantova e 7 successi per i Giuliani. La prima volta che le due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra è stato nel corso del campionato di serie B. Pareggio nella gara di andata con il risultato di 2-2 e vittoria esterna del Mantova al ritorno.

Due pareggi consecutivi tra il 2006 e il 2007 salvo poi arrivare i due successi consecutivi della Triestina, entrambi con il risultato di 1-0. Mantova che torna la vittoria nel 2008, ma ecco ancora due successi della Triestina. Tra il 2011 e il 2020 le due formazioni non scendono più in campo l’una contro l’altra. Dopo 9 anni di assenza nel 2021 si ritorna in campo e la partita termina con il risultato di 0-0. Nel 2021 pareggio 1-1 e vittoria per la Triestina trascinata dai gol di Gomez e Galazzi. L’ultimo scontro è datato 5 Marzo 2023, decisivo il gol di Pedone per il Mantova. (Marco Genduso)

TRIESTINA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Triestina Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Triestina Mantova, in diretta venerdì 29 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. La Triestina, guidata da Tesser, sta cercando di trovare una maggiore continuità, avendo perso alcuni punti nelle prime partite di campionato. La squadra non ha ancora pareggiato in questa stagione, registrando tre vittorie e due sconfitte. Hanno iniziato con una sconfitta per 0-1 contro il Trento, per poi cadere anche con un 2-1 contro la Pergolettese. Successi importanti sono stati contro Albinoleffe, Pro Vercelli l’ultimo per 0-3 sul campo della Pro Patria.

Dall’altra parte, il Mantova, guidato da Possanzini, è stata la squadra migliore fino a questo punto nel girone A al pari del Padova. La squadra è al comando della classifica ed è imbattuta da quattro partite. I Virgiliani hanno iniziato con un pareggio 1-1 contro il Padova, ma da allora sono entrati in una fase molto positiva. Hanno vinto 0-2 contro l’Arzignano, lo stesso risultato è stato ottenuto contro la Pro Sesto e la Giana Erminio. Nell’ultimo weekend, hanno vinto 3-1 contro l’Albinoleffe, dividendo il primato con i biancoscudati veneti.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Mantova, match che andrà in scena allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Per la Triestina, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Pavlev, Moretti, Struna, Anzolin; Vallocchia, Germano, Correia; D’Urso, Lescano, Redan. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Panizzi, Cavalli, Redolfi, Maggioni; Muroni, Burrai, Trimboli; Fiori, Mensah, Galuppini.

TRIESTINA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

