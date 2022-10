Diretta Triestina Mantova/ Streaming video tv: è già scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Triestina Mantova è già uno scontro diretto per la salvezza, nonostante il campionato di Serie C – Girone A sia arrivato soltanto alla undicesima giornata. Le due squadre si trovano infatti rispettivamente al diciottesimo e sedicesimo posto della classifica. L’inizio della stagione non è stato ottimale, ma domenica 30 agosto a partire dalle 14.30, allo Stadio Nereo Rocco, troveranno di fronte a sé un avversario alla pari e potranno andare a caccia di punti importanti per uscire dalla zona buia.

Andando indietro nei turni di questo campionato, le ultime partite della Triestina sono state un vero e proprio incubo. La squadra arriva infatti da cinque sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro la Juventus U23. È necessario invertire la rotta per evitare di piombare nella coda della classifica. È quello che ha fatto nello scorso turno il Mantova, conquistando una vittoria in rimonta contro la Pergolettese. L’obiettivo adesso è trovare continuità.

TRIESTINA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Triestina Mantova, valida per la undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Triestina Mantova esclusivamente in diretta streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La partita sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Mantova registrano qualche assenza per la undicesima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Sabbione e dell’infortunato Crimi, ma recuperano Paganini e Lollo. Il tecnico alabardato Massimo Pavanel dovrebbe schierare dunque i suoi in un 3-5-2 così strutturato: Pisseri; Ciofani, Di Gennaro, Sottini; Furlan, Lovisa, Gori, Pezzella, Sarzi Puttini; Felici, Adorante.

Gli ospiti invece hanno tutti a disposizione e dato l’ultimo risultato soddisfacente dovrebbero riproporre l’undici visto in campo nello scorso turno. Il 4-3-3 del tecnico Nicola Corrent per cui potrebbe essere disegnato nuovamente in questo modo: Chiorra; Pinton, Matteucci, Iotti, Silvestro; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Yeboah, Mensah.

QUOTE TRIESTINA MANTOVA

Le quote della diretta Triestina Mantova, offerte dall'agenzia di scommesse Eurobet, danno per favorite gli alabardati, nonostante arrivino da cinque sconfitte consecutive. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.05. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 3.50. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.15.











