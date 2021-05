Diretta Triestina Mantova/ Streaming video tv: un antipasto di playoff? (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA MANTOVA: VIRGILIANI PER I PLAYOFF

Triestina Mantova, in diretta dallo stadio Nereo Rocco alle ore 15:00 di domenica 2 maggio, è valida per la 38^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. Si conclude la regular season, ed entrambe le squadre potrebbero prendere parte ai playoff: sicura di questo risultato la Triestina che, dopo il pareggio sul campo del Fano, potrebbe ancora strappare la quinta posizione alla Feralpisalò anche se tecnicamente non cambierebbe molto nell’economia del suo percorso verso la Serie B.

Diverso il discorso che riguarda il Mantova: nel girone B sono 8 le squadre che giocano i playoff, i virgiliani sono decimi (e non possono migliorare) ma, avendo perso in casa contro la Vis Pesaro, potrebbero farsi sorpassare da Virtus Verona e Gubbio mancando incredibilmente l’obiettivo. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Triestina Mantova, aspettando che la partita si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TRIESTINA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Mantova non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MANTOVA

È possibile che per Triestina Mantova Bepi Pillon faccia risposare qualche titolare in vista dei playoff: nel suo 4-3-1-2 si candidano allora Davis Mensah, come trequartista, e Granoche che potrebbe prendere il posto di Guido Gomez con la conferma di Litteri. A centrocampo ci provano Palmucci e Maracchi, con due tra Rizzo, Giorico e Calvano che possono iniziare dalla panchina; Rapisarda e Brivio possono essere i due terzini, con Tartaglia a fare coppia centrale con Ligi a protezione di Offredi. Mazzata del Giudice Sportivo sul Mantova: squalificati Zanandrea, Milillo e soprattutto Guccione (capocannoniere del girone B), Emanuele Troise dovrà inventarsi qualcosa. Checchi e Giuseppe Palmiero saranno i centrali davanti a Tosi per una linea inedita, con Pinton e Panizzi sulle corsie laterali; avremo poi un centrocampo con Saveljevs che può rilevare Mazza e giocare insieme a Gerbaudo e Zibert, davanti il posto di Guccione sarà preso probabilmente da Zigoni o Simone Ganz, uno dei due può allargarsi supportando Cheddira con Di Molfetta che agirà a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Triestina Mantova: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,65 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,60 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte l’importo investito.



