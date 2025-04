DIRETTA TRIESTINA NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dato prima di immergerci nella diretta di Triestina Novara, il fischio di inizio è vicino. La Triestina segna in media 0.92 gol a partita, leggermente meno rispetto al 1.14 del Novara, che si dimostra più efficace in fase offensiva. Tuttavia, la squadra giuliana subisce 1.22 gol a partita, a fronte degli 0.89 degli ospiti: un dato che evidenzia la maggiore solidità difensiva del Novara, capace anche di mantenere la porta inviolata in 14 occasioni, contro le 11 della Triestina. Dal punto di vista dei risultati, il Novara ha vinto il 37.84% delle partite, dato superiore al 29.73% della Triestina.

Anche negli indicatori legati al gioco offensivo, gli ospiti si dimostrano più costanti: 59.46% di partite con almeno due gol (Over 1.5), mentre la Triestina è ferma alla stessa percentuale, ma scende al 32.43% nelle gare con almeno tre reti (Over 2.5), contro il 40.54% del Novara. Sul fronte disciplinare, il Novara ha collezionato 85 cartellini totali (di cui 80 gialli), leggermente più della Triestina (78 totali, 77 gialli), e ha una media leggermente più alta di cartellini rossi (0.14 contro 0.03). Interessante il dato sull’approccio alle gare: il Novara è più presente nel primo tempo, con un 67.57% di Over 0.5 e 21.62% di Over 1.5, contro il 56.76% e 24.32% della Triestina. Ora via al commento live della diretta di Triestina Novara. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Triestina Novara, dove vedere la partita in streaming video e tv

Per poter seguire la diretta Triestina Novara si potrà essere allo Stadio Nereo Rocco o in alternativa collegarsi ai canali di Sky Sport dove dalle 16.30 sarà trasmessa la partita sul canale 252, sarà poi anche a disposizione in diretta streaming video sulle app di SkyGo o NowTv.

Piemontesi raggiungono i playoff

Con la diretta Triestina Novara si chiuderà il campionato per le due squadre che in questa ultima giornata cercheranno di portare a casa gli ultimi punti per raggiungere i loro obiettivi stagionali, che per i rossobianchi sarebbe raggiungere la salvezza diretta senza dover affrontare i playout, la sconfitta 1-0 in casa del Vicenza ha reso tutto molto difficile ma non impossibile, servirà una vittoria e la sconfitta di Pro Vercelli e Pergolettese.

Per i piemontesi invece serve almeno un pareggio per consolidare il loro decimo posto che gli permetterà di partecipare ai playoff promozione al termine di questa fase della competizione.

Formazioni Triestina Novara, probabili formazioni

I due allenatori non potranno permettersi errori nella scelta di chi andrà a calcare il terreno di gioco nella diretta Triestina Novara, Attilio Tesser tornerà al 4-3-1-2 con Roos in porta, Tonetto, Frare, Silvestri e Jonsson in difesa, Fiordilino, Correia e Ionita a centrocampo, Cortinovis trequartista dietro all’attacco composto da Strizzolo e Olivieri. Giuseppe Mascara invece confermerà gli undici che hanno vinto 3-0 con il Trento e quindi sarà 4-4-1-1 con Minelli, Agyemang, Lorenzini, Bertoncini e Calcagni, Donadio, Basso, Ranieri e Gerardini, Maressa, e Da Graca.

Triestina Novara, quote e pronostico finale

Il risultato finale della diretta Triestina Novara potrebbe essere più combattuto del previsto, infatti a sfidarsi sono due squadre che metteranno in campo tutto quello che hanno per riuscire a trovare i punti necessari per la salvezza o i playoff, allo stesso tempo però i giuliani rispetto ai piemontesi arrivano da una serie di risultati negativi che ormai prosegue da diverse partite. Per Admiralbet il risultato più probabile da vedere a fine partita è la vittoria del Novara che viene pagata 2.00, per quanto riguarda la vittoria della Triestina invece il valore si alza fino ad arrivare a 2.80, più alto ancora è il pareggio fissato a 3.00.