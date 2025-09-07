Diretta Triestina Ospitaletto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Rocco per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA TRIESTINA OSPITALETTO (RISULTATO 0-0): MEGLIO I GIULIANI!

Triestina Ospitaletto 0-0: siamo ancora in parità al Nereo Rocco, ma possiamo notare come la squadra alabardata abbia parecchia voglia di riscattare una penalizzazione che è come un macigno sulla classifica del girone A di Serie C. Le due occasioni migliori nel primo tempo capitano proprio alla squadra di casa: al 22’ D’Urso ci prova da fuori, Sonzogni su supera con un intervento straordinario e si ripete anche tre minuti più tardi, quando Vertainen guadagna una punizione dal limite dell’area e calcia sul tocco dello stesso D’Urso, un rasoterra che viene ben disinnescato dal portiere avversario.

L’Ospitaletto di fatto non è pervenuto, se non per una iniziativa personale di Gobbi: azione dalla sinistra, spostamento verso il centro e tiro che però viene deviato da un difensore e si accomoda senza troppi patemi tra le braccia di Matosevic. Gli arancioni devono sicuramente alzare il ritmo della loro partita se vogliono creare pericoli alla porta della Triestina, dal canto suo la squadra giuliana sta sicuramente giocando bene ma ha bisogno di trovare maggiore incisività in fase di conclusione, detto che per il momento il vantaggio della Triestina è stato negato dal solo Sonzogni. Staremo a vedere come procederà questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTINA OSPITALETTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non puoi acquistare un biglietto e recarti allo stadio a vedere la diretta Triestina Ospitaletto? Allora ti basterà essere abbonato a Sky dato che l’emittente satellitare trasmetterà questa partita in streaming sugli apparecchi in cui è installata l’applicazione Sky Go.

TRIESTINA OSPITALETTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Non una partita di spicco quella della diretta di Triestina Ospitaletto, soprattutto da un punto di vista numerico. Ma procediamo per gradi, le due squadre non sono tra le prime della classe in molte statistiche e nel mentre che si avvicina il fischio di inizio ne vediamo un po’ insieme. La Triestina naviga in una posizione di classifica problematica, ma può contare su una discreta media realizzativa di circa 1 gol a partita, accompagnata da una difesa che concede circa 1,13 reti. Gli scontri diretti spesso fanno registrare più di 1,5 gol totali, ma quasi mai prevedono gare con un solo protagonista offensivo.

L’Ospitaletto, dal canto suo, si muove in contesti più bassi in classifica, con meno concretezza sotto porta e una resistenza difensiva meno efficace. Il quadro è quello di una partita dove la Triestina ha la manovra e le occasioni, mentre l’Ospitaletto punta su una compattezza che difficilmente reggerà l’urto. Quindi sarà una partita tutta da vivere e potremmo farlo insieme grazie al commento live della diretta di Triestina Ospitaletto, ci siamo non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

TRIESTINA OSPITALETTO, NESSUN SUCCESSO IN DUE TURNI

Si gioca domenica 7 settembre 2025 alle ore 15:00 la diretta Triestina Ospitaletto. Presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste le due squadre che scenderanno tra poco in campo non hanno ancora conquistato una vittoria in campionato per quanto concerne la stagione 2025/2026 arrivata ormai alla sua terza giornata.

I padroni di casa sono anche stati eliminati nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C per mano dell’Arzignano. Da quel momento gli alabardati hanno perso di misura in casa dell’Alcione Milano ed hanno poi pareggiato per 1 a 1 contro il Lecco nello scorso turno della competizione.

I biancorossi, che hanno accolto il difensore Alessandro Silvestro tramite il calciomercato estivo, non potranno contare per questo impegno nè su Artur Ioniță nè Christopher Attys a causa degli impegni delle rispettive nazionali, ovvero quella moldava e quella haitiana, in vista delle qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno nel 2026.

I rossoblu dell’Ospitaletto hanno invece superato il loro turno in Coppa superando anche un po’ a sorpresa il Lecco in trasferta. Una volta cominciata poi la regular season, i manzoniani si sono però vendicati rifilando loro il primo KO stagioale ma fa riflettere il pareggio senza reti con cui i lombardi hanno bloccato nientemento che il Vicenza.

DIRETTA TRIESTINA OSPITALETTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se parliamo delle probabili formazioni della diretta Triestina Ospitaletto ci viene in mente un 3-5-2 con Matosevic come portiere titolare, Moretti, Kosijer ed Anzolin a sua protezione, Pedicillo, Jonsson, Voca, e Tonetto nel mezzo, Ionita alle spalle di Vertainen e D’Urso in relazione alle possibili scelte di mister Marino per i padroni di casa. Il tecnico Quaresmini dovrebbe invece propendere per l’impiego del modulo 4-4-2 con Sonzogni fra i pali, Regazzetti, Nessi, Possenti e Sinn in difesa, Guarneri, Mondini, Panatti e Messaggi a centrocampo e Gobbi con Bertoli come coppia d’attacco almeno in avvio di partita.

