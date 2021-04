Diretta/ Triestina Padova (Serie C) streaming video tv: ultimo ostacolo per la B?

DIRETTA TRIESTINA PADOVA: VENETI IN CERCA DELL’ULTIMO ACUTO

Triestina Padova, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 2o.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Potrebbe essere la sfida cruciale del campionato nel girone B: il Padova capolista, arrivato a 4 giornate dalla fine della regular season in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio rispetto al Sudtirol secondo e a +6 dal Perugia terzo che ha ormai recuperato tutte le partite, ha ormai la promozione in mano. La trasferta a Trieste sembra potenzialmente l’ultimo grande ostacolo prima di festeggiare il ritorno in cadetteria dopo due stagioni di attesa. La Triestina si trova al sesto posto e battendo il Carpi ha ritrovato la vittoria dopo una lunga serie di pareggi.

Gli alabardati puntano ad essere protagonisti nei prossimi play off, anche se la situazione sembra ancora aperta a diversi sviluppi soprattutto per quanto riguarda il piazzamento finale in classifica, che vincendo big match come questo può essere ancora migliorato dagli uomini allenati da Bepi Pillon.

DIRETTA TRIESTINA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Padova sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PADOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Triestina e Padova presso lo stadio Nereo Rocco. I padroni di casa allenati da Bepi Pillon scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Offredi; Lepore, Capela, Lambrughi, Lopez; Rizzo, Giorico, Calvano; Sarno, Litteri, Gomez.Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Dini; Pelagatti, Kresic, Gasbarro, Curcio; Hallfredsson, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Santini, Jelenic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Triestina e Padova, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.30 volte la posta scommessa.

