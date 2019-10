Diretta Triestina Padova/ Streaming video tv: la capolista al Nereo Rocco (Serie C)

Triestina Padova sarà diretta dal signor Matteo Marchetti, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre: siamo nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020, e per la decima giornata abbiamo una partita sulla carta davvero interessante. Si affrontano infatti una delle finaliste playoff della passata stagione e la capolista attuale del girone: il Padova sta volando e, pur reduce dalla prima sconfitta stagionale, ha comunque un vantaggio pieno sulla prima inseguitrice e minaccia di ottenere la promozione diretta con distacco. Partita con l’intenzione di fare il salto di categoria, la Triestina si è trovata quasi subito in difficoltà tanto da dover esonerare Massimo Pavanel; con il cambio in panchina le cose non sono migliorate e domenica è arrivata una sconfitta sul campo della Reggio Audace, che ha confermato la distanza tra i giuliani e le migliori squadre del torneo. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Triestina Padova; aspettando il calcio d’inizio possiamo sicuramente valutare il modo in cui i due allenatori intendono giocare la partita, leggendone insieme le probabili formazioni.

Frascatore salterà Triestina Padova per squalifica: ci sarà allora spazio per Ermacora come terzino sinistro, in una difesa completata da Formiconi (a destra) e dalla coppi Malomo-Lambrughi a protezione di Offredi. In mezzo potrebbe esserci la conferma per Paulinho, mentre cerca un posto Giorico che potrebbe giocare al posto di uno tra Beccaro e Maracchi; Leonardo Gatto si candida per il tridente, così anche Guido Gomez e Ferretti; possibile turno di riposo per Granoche e uno tra Procaccio e Mensah. Il Padova di Salvatore Sullo potrebbe dare spazio a Pesenti in attacco, al posto di uno tra Mokulu Tembe e Bunino; sulle corsie laterali cerca spazio soprattutto Sylla, ma a destra rimane favorito Fazzi con Joel Baraye che dovrebbe agire sul versante mancino. Centrocampo con Germano che sarà supportato da Buglio e Ronaldo, anche se Castiglia spera di avere una maglia da titolare; in difesa Pelagatti, Kresic e Lovato giocano a protezione del portiere Castiglia.

Nel pronostico di Triestina Padova la squadra di casa pare favorita, sicuramente a sorpresa: il segno 1 identifica la vittoria degli alabardati e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,50 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno 2 che regola il successo esterno della capolista la vincita corrisponderebbe a 2,80 volte quanto puntato, fornendo comunque una situazione equilibrata. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote un guadagno di 3,0 5 volte la giocata con questo bookmaker.



