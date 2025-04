DIRETTA TRIESTINA PADOVA, UNA SFIDA TESTA-CODA

Si gioca domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Triestina Padova. Presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste sta per andare in scena quella che di fatto è una sfida testa-coda tra due compagini che inseguono obiettivi molto differenti ai due margini della classifica. I padroni di casa sono infatti al sedicesimo posto con trentasei punti, al pari della Pro Vercelli e dovuti pure ai cinque di penalizzazione inflitti dalla Federazione, in piena corsa dunque per abbandonare la zona retrocessione e non dover disputare nemmeno i playout. La Pergolettese è ad appena tre lunghezze di distacco e davanti a lei per un solo punto ci sono sia il Lecco che il Lumezzane.

DIRETTA/ Padova Lecco (risultato finale 2-1): accorcia Kristoffersen! (7 aprile 2025)

I friulani arrivano oltrettutto dalla vittoria conquistata in trasferta contro il Renate, in maniera analoga agli ospiti. I veneti sono infatti reduci dal successo casalingo sul Lecco e si piazzano al secondo posto nel girone A con settantanove punti, appena sotto alla capolista Vicenza. I patavini lottano per strappare il primato alla squadra allenata da mister Vecchi puntando così alla promozione diretta nel campionato cadetto di Serie B senza dover a loro volta affrontare in questo caso i playoff. I biancoscudati non rischiano comunque di perdere il proprio piazzamento che se confermato li rivedrà scendere in campo a partire dai quarti di finale.

Video Renate Triestina (0-1)/ Gol e highlights: Ionita alimenta le speranze salvezza (Serie C, 6 aprile 2025)

DIRETTA TRIESTINA PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Triestina Padova sarà visibile per gli abbonati a Sky oppure a Now. Serve dunque accedere alle applicazioni Sky Go o Now Tv per poter seguire l’incontro live. Chi è iscritto a Sky potrà inoltre vedere il match in televisione sul canale Sky Sport 251.

DIRETTA TRIESTINA PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Padova le si possono estrapolare anche ripensando ai risultati ottenuti nel turno precedente da entrambe le compagini. Venendo da un successo, mister Tesser dovrebbe decidere di riproporre il modulo 4-3-1-2 con Roos, Jonsson, Silvestri, Frare, Tonetto, Fiordilino, Correia, Ionita, Cortinovis, Strizzolo e Olivieri. Il discorso è simile pure per il tecnico Andreoletti che per affrontare gli alabardati dovrebbe a sua volta puntare di nuovo sul 3-4-2-1 con Fortin, Belli, Delli Carri, Perrotta, Kirwan, Fusi, Crisetig, Villa, Varas, Buonaiuto e Bortolussi.

DIRETTA/ Renate Triestina (risultato finale 0-1): segna Ionita nella ripresa! (Serie C 6 aprile 2025)

DIRETTA TRIESTINA PADOVA, LE QUOTE

Soprattutto in quanto seconda forza del girone A, gli ospiti sembrano favoriti per la conquista dei tre punti se valutiamo le quote proposte dai bookmakers per il pronostico della diretta Triestina Padova. Stando per esempio a quanto offerto da Sisal, i biancoscudati sono dati vincenti a 2.15, in netto contrasto con quanto pagato invece per l’1. Il successo degli alabardati è appunto quotato a 3.25, con maggiori chances che la sfida possa piuttosto terminare in parità, visto il segno x fissato a 3.10.