Diretta Triestina Palermo/ Streaming video tv: rosanero all’esordio (Playoff Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PALERMO: ROSANERO FAVORITI

Triestina Palermo, sarà diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti. La gara in programma allo stadio Nereo Rocco di Trieste, domenica 8 maggio alle ore 17:30 è valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Gli Alabrdati arrivano al primo turno della fase Nazionale, dopo aver superato la Pro Patria in casa, vincendo con il punteggio di 2-1.

Diretta/ Triestina Pro Patria (risultato finale 2-1) streaming: doppietta di Gomez

Il Palermo si presenta a questo doppio confronto da “testa di serie”, avendo chiuso la regular season del Girone C in terza posizione, alle spalle di Bari e Catanzaro. Per la compagine di Silvio Baldini si tratta quindi dell’esordio negli spareggi promozione. Nell’ultima partita disputata, risalente allo scorso 24 aprile, i siciliani hanno conquistato la terza posizione vincendo 0-2 in casa del già promosso Bari.

Diretta/ Bari Palermo (risultato finale 0-2): sconfitta indolore per i galletti!

DIRETTA TRIESTINA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Triestina Palermo di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Sarà però possibile seguire l’incontro gratuitamente diretta streaming video su RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale dell’emittente. La gara sarà anche visibile, come di consueto bisognerà su Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta Triestina Palermo in streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

Diretta/ Triestina Sudtirol (risultato finale 0-2): Casiraghi eroe promozione!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TRIESTINA PALERMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Triestina Palermo, le quali scenderanno in campo nella gara valida per l’andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. L’allenatore di casa, Cristian Bucchi, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-2-1. Questa la probabile formazione titolare della Triestina: Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi; St. Clair, Visentin, Crimi, Lopez; Trotta, Procaccio; Gomez.

Silvio Baldini, tecnico del Palermo, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare dei siciliani, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Trieste: Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Triestina Palermo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si tratta di un pronostico incertissimo, con differenze davvero minime frase tre opzioni: il segno 2 è favorito di un soffio ed è quotato a 2,65, mentre poi si sale a 2,75 in caso di segno 1 e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che sarebbe l’ipotesi più remunerativa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA