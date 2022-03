DIRETTA/ Triestina Pergolettese video streaming tv: primo incrocio al Nereo Rocco

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Triestina Pergolettese è di sicuro un inedito molto atteso, le due squadre infatti prima di oggi non si sono mai affrontate al Nereo Rocco di Trieste. L’unico precedente dunque è la gara d’andata che ha visto gli ospiti vincere col risultato di 0-1. La gara in questione fu decisa da una rete di Giorico al minuto numero 7. I padroni di casa sono incappati in un momento di crisi con due ko di fila negli ultimi due match dopo che avevano però ottenuto un filotto di quattro vittorie di fila.

Gli ospiti invece non riescono a vincere addirittura dal 29 gennaio quando si imposero in trasferta col risultato di 0-2 contro la squadra di casa. Da quel momento hanno collezionato cinque sconfitte e quattro pareggi. Sicuramente il percorso delle due squadre è diverso, servirà del tempo per riuscire a raggiungere un buon risultato che possa far crescere la stagione.

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pergolettese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

TRIESTINA PERGOLETTESE: ALABARDATI FAVORITI!

Triestina Pergolettese, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Alabardati di nuovo in campo dopo il ko subito in casa della Feralpisalò nel posticipo di lunedì scorso: continuano gli alti e bassi per la formazione biancorossa, la Triestina è scivolata ora al settimo posto con la sconfitta contro i Leoni del Garda arrivata dopo quella subita contro il Renate in casa.

Proverà ad approfittare delle difficoltà avversarie la Pergolettese che dopo l’arrivo di Mussa in panchina e lo 0-0 in casa contro il Trento è tornata a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Sempre terzultimi in classifica i cremaschi che all’andata sono stati sconfitti di misura dalla Triestina, a firmare lo 0-1 dell’andata allo stadio Voltini è stato un gol realizzato da Giorico per gli alabardati in apertura di match.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Offredi; Volta, Ligi, Lopez; Rapisarda, Iotti, Calvano, Procaccio, Galazzi; De Luca, Gomez. Risponderà la Pergolettese allenata da Giovanni Mussa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncin, Lucenti, Arini, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Varas, Mazzarani, Villa; Scardina, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



