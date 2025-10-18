Diretta Triestina Pergolettese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Rocco per la decima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): ESPULSO SILVESTRI

Il primo tentativo della gara tra la Triestina e la Pergolettese è dei padroni di casa. A provarci con una conclusione di sinistro è infatti Vicario: Doldi si fa trovare pronto. Una prima svolta della gara arriva al 13′ , ovvero quando tra le fila dei padroni di casa viene espulso Silvestri per aver fermato Corti lanciato in porta.

Diretta/ Cittadella Triestina (risultato finale 1-0): la decide Diaw! (Serie C, 12 ottobre 2025)

Da segnalare che, dopo aver rivisto l’azione al monitor, l’arbitro ha cambiato decisione, visto che in un primo momento Sivestri era stato ammonito. Al 28′, invece, c’è da sottolineare la conclusione di Tremolada: sfera di poco a lato. Per i padroni di casa ci prova Fagioli: sfera fuori (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Pergolettese Alcione Milano (risultato finale 0-2): orange al terzo posto (Serie C, 11 ottobre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

Si avrà modo di seguire la diretta Triestina Pergolettese senza andare allo stadio comprando un biglietto se si è abbonati a Sky, sponsor ufficiale del torneo. Guarda la sfida in streaming sull’applicazione di Sky Go. In attesa di conoscere quale sarà il canale da seguire anche in televisione vi possiamo inoltre dire che la sfida sarà visibile pure su Now Tv.

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora all’angolo delle statistiche per la diretta di Triestina Pergolettese, in questo modo grazie ai numeri capiremo i trend delle due squadre che ci potranno portare a capire chi tra queste due compagini ha più chance per la vittoria finale. La Triestina continua a essere una delle squadre più strutturate del girone: 1,8 xG a gara e una costruzione che parte per il 72% delle azioni da palla recuperata nella propria metà campo, segno di un pressing medio-basso ma efficace. La Pergolettese preferisce un calcio più diretto: 49% di possesso medio, 1,3 xG, e un’efficacia nei duelli offensivi del 58%.

DIRETTA/ Novara Triestina (risultato finale 0-0): pari a reti inviolate (oggi 5 ottobre 2025)

Le azioni pericolose dei gialloblù arrivano soprattutto dal lato destro (64%), grazie alla velocità sugli esterni. La Triestina tende a spingere forte a inizio partita: il 40% dei gol arriva nei primi 25 minuti, mentre la Pergolettese segna più spesso nei finali concitati (38% delle reti dopo l’80’). Dal punto di vista fisico, equilibrio totale (10,4 km medi percorsi per giocatore), ma la Triestina paga più falli tattici (14,7 a gara) e più gialli (3,0 di media). Detto questo passiamo pure al commento live della diretta di Triestina Pergolettese, il fischio iniziale è vicino, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

ALABARDATI ANCORA A MENO OTTO

E’ previsto per sabato 18 ottobre 2025 alle ore 14:30 l’inizio ufficiale della diretta Triestina Pergolettese. Presso lo Stadio Nero Rocco di Trieste gli alabardati proseguono la loro rincorsa verso l’annullamento sul campo della penalizzazione di 20 punti inflittale dalla Federazione essendo al momento ancora all’ultimo posto a quota -8.

In questo avvio di Serie C 2025/2026 i friulani sono stati sin qui capaci di ottenere tre successi così come altrettanti pareggi e sconfitte, rendendosi in questo modo protagonisti di un andamento a dir poco altalenante nel girone A. Lo scorso turno non è stato inoltre dei più favorevole avendo appunto perso di misura col Cittadella.

La Triestina non è stata in grado di evitare il KO nei minuti finali dell’incontro subento la rete decisiva di Davode Diaw intorno all’86’. Nemmeno i gialloblu hanno però fatto tanto meglio rispetto ai rivali della decima giornata piazzandosi ora al nono posto della graduatoria con i suoi dieci punti, gli stessi racimolati dal Trento.

Il KO rifilato ai Canarini dall’Alcione Milano per 2 a 0 fra le mura amiche potrebbe aver lasciato il segno e servirebbe dunque tornare al successo al più presto possibile così da non perdere il treno che manterrebe il Pergo nella zona playoff. Non bisogna infatti assolutamente sottovalutare le inseguitrici che bramano di soffiare il posto ai lombardi.

TRIESTINA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pergolettese: ci aspettiamo l’impiego del 3-5-2 con Matosevic in porta e Moretti, Silvestri ed Anzolin davanti a lui, Silvestro, Gunduz, Jonsson, Ionita e D’Amore sulla linea centrale a cinque, D’Urso e Kljajic in attacco per gli alabardati. Il modulo 4-3-3 dovrebbe invece essere utilizzato anche in questa occasione dagli ospiti che si presenteranno dall’inizio con Doldi fra i pali, Capoferri, Luambruchi, Bane e Aido in difesa, Carecchia, Arini e Dore nel mezzo, Tomaselli, Pala e Pessolani nel tridente offensivo.

TRIESTINA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Le quote presentate dai bookmakers nei giorni precedenti all’avvio della diretta Triestina Pergolettese sembrano concordare nell’indicare i padroni di casa come possibili vincitori. Sia Sisal che Snai indicano infatti entrambe il segno 1 a 2.10 ed il segno 2 invece a 3.30. Le due agenzie di scommesse sembrano non essere leggermente d’accordo soltanto le pagare il segno x, quotato rispettivamente a 3.15 ed a 3.05.