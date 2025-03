Diretta Triestina Pergolettese, i padroni di casa vogliono proseguire la serie

La diretta Triestina Pergolettese andrà in scena alle 15.00 e vede una sfida importante per due squadre che stanno cercando di evitare i playout retrocessione alla fine del campionato, i padroni di casa sono quelli messi peggio essendo al sedicesimo posto con 33 punti nonostante l’ottimo stato di forma mostrato nelle ultime 6 partite, arrivano alla sfida dopo un pareggio 2-2 in casa del Virtus Verona.

Gli ospiti invece sono più tranquilli e in questo momento non rischiano la retrocessione, ma sono molto lontani dai playoff, occupano il quattordicesimo posto con 35 punti e si presentano alla partita dopo il pareggio 0-0 contro il Lecco.

Diretta Triestina Pergolettese, dove seguire la partita

La diretta Triestina Pergolettese sarà visibile sintonizzandosi su Sky Sport (canale 253) o da cellulari o ipad in diretta streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

Formazioni Triestina Pergolettese, probabili ventidue in campo

Per la diretta Triestina Pergolettese i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2 con Roos in porta, Jonsson e Tonetto gli esterni bassi con Frare e Bianconi difensori centrali a completare la linea, Fiordilino, Correia e Ionita in mezzo al campo, D’Urso trequartista in supporto di Vertainen e Olivieri coppia d’attacco.

Gli ospiti guidata dal mister Giacomo Curioni invece risponderanno con un 4-3-3 con Cordaro tra i pali, Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri in difesa, centrocampo formato da Jaouhari, Arini e Careccia, tridente offensivo con Basili e Patanè sulle fasce e Parker punta centrale.

Triestina Pergolettese, quote e possibile esito finale

La diretta Triestina Pergolettese è una gara difficile da pronosticare in quanto si scontrano due squadre che sulla carta si equivalgono e che hanno avuto parecchi alti e bassi durante la stagione che li ha fatti lottare per la salvezza, i padroni di casa però potrebbero essere leggermente avvantaggiati visto l’ottimo stato di forma che stanno vivendo e avendo il pubblico dalla loro parte.

Sisal infatti mette come quota più bassa quella della vittoria della Triestina data a 1.45, la quota più alta è affidata alla vittoria della Pergolettese con un valore di 6.35 mentre il pareggio è quotato 3.70