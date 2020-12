Diretta/ Triestina Perugia (Serie C) streaming video tv: acontro tra grandi piazze

DIRETTA TRIESTINA PERUGIA: SOGNANDO LA SERIE B….

Triestina Perugia, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Scontro tra grandi piazze che sognano la rincorsa alla Serie B in un girone che al momento offre prospettive a tutte le squadre più importanti. Rispetto agli alabardati stanno sicuramente messi meglio i Grifoni che pur avendo per nell’ultimo turno una grande occasione, pareggiando in casa contro la Virtus Verona, restano terzi a -5 dal Sudtirol e a -3 dal Padova secondo. Il Perugia non perde in campionato da 11 partite ma molti pareggi hanno frenato la rincorsa al primato degli umbri. La Triestina invece resta decima al confine della zona play off, ma l’ultima trasferta di Padova ha messo in mostra per la prima volta lo spirito della squadra allenata da Bepi Pillon, subentrato a Gautieri sulla panchina dei giuliani: 0-0 nel derby del Triveneto e la prossima sfida col Perugia diventa dunque l’occasione per dimostrare di poter iniziare un altri campionato.

DIRETTA TRIESTINA PERUGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Perugia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PERUGIA

Le probabili formazioni di Triestina Perugia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Pillon con un 4-3-3: Offredi; Tartaglia, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Giorico, Maracchi; Boultam, Granoche, Mensah. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Caserta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Elia, Kouan, Burrai, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Triestina e Perugia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.55, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.95, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.85.



