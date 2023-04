DIRETTA/ Triestina Piacenza (risultato finale 1-1): beffa enorme per gli emiliani!

DIRETTA TRIESTINA PIACENZA (RISULTATO FINALE 1-1)

Triestina Piacenza 1-1: termina la partita del Nereo Rocco, con un rocambolesco pareggio. Al 50’ il Piacenza, che aveva chiuso il primo tempo avendo una bella occasione con Plescia, passa in vantaggio: primo gol tra i professionisti per il classe 2001 Luca Chierico, che accorre sul pallone vagante dopo il colpo di testa di Morra respinto da Matosevic. Il Piacenza trova una rete di fondamentale importanza, ma sei minuti più tardi resta in dieci uomini: seconda ammonizione per Cosenza che stende Mbakogu, doccia anticipata per il difensore e Matteo Abbate ridisegna la sua squadra inserendo Masetti per Plescia, rinunciando dunque a una maggiore pericolosità offensiva per coprirsi.

Nonostante questo Plescia tenta l’eurogol con una palombella da lunghissima distanza; la Triestina fatica tantissimo a imporsi anche solo per comandare il gioco e di fatto non crea nulla dalle parti di Matosevic. Al minuto 85 tuttavia accade l’impensabile: viene espulso anche Accardi e dunque il Piacenza resta in 9 uomini e senza attaccanti per allungarsi. Succede così che a tre minuti dal 90’ Piacentini trova finalmente l’importantissimo gol del pareggio per una Triestina che francamente non lo avrebbe meritato; nel finale gli alabardati vanno anche vicini alla vittoria, prima con Lollo e poi con Malomo, ma sarebbe stato troppo per un Piacenza che comunque spreca una grande occasione per la salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA PIACENZA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Triestina Piacenza 0-0: poco da segnalare nel corso del primo tempo tra le due squadre che, in questo momento, occupano le ultime due posizioni nella classifica del girone A di Serie C. Domina la paura di sbagliare: lo si evince anche dal fatto che nel giro di 12 minuti l’arbitro estrae tre cartellini gialli (puniti Accardi, Gori e Cosenza), dunque una partita molto spezzettata con le varie iniziative che vengono spente sul nascere. In generale meglio la Triestina, che intorno al quarto d’ora prende il comando delle operazioni; gli alabardati però non si rendono pericolosi fino al 27’, e qui nello spazio di tre minuti Tavernelli ha due occasioni in rapida sequenza.

Nella prima tuttavia non inquadra lo specchio della porta, nella seconda trova la buona opposizione di Rinaldi che manda in calcio d’angolo. Il Piacenza non è pervenuto al Nereo Rocco, almeno fino al 45’ quando Plescia ha sfiorato il palo sul cross basso di Morra; avremo modo di scoprire se nella ripresa i lupi troveranno il colpo giusto per prendersi una vittoria fondamentale per continuare a sperare almeno di giocare il playout, il pareggio anche se non al 100% soddisfa maggiormente la Triestina ma abbiamo ancora 45 minuti da giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Piacenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TRIESTINA PIACENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Triestina Piacenza, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano lo scontro salvezza, un vero e proprio dentro o fuori. La formazione di mister Gentilini, reduce da otto punti in quattro partite, si ritrova penultima con trentaquattro punti (otto vittorie, dieci pareggi, sedici sconfitte) e guarda avanti sperando di agguantare almeno una tra Albinoleffe e Mantova, distanti rispettivamente tre e due lunghezze.

L’undici di mister Abbate, invece, a quota trenta punti (sei vittorie, dodici pareggi, sedici sconfitte) e con la peggiore difesa del campionato (cinquantasette reti al passivo) è alla disperata ricerca di una vittoria per avvicinare il penultimo posto, occupato proprio dalla Triestina. In caso di successo degli alabardati, infatti, il discorso salvezza del Piacenza sarebbe pressoché compromesso. (Giulio Halasz)

TRIESTINA PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Triestina Piacenza, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio comunale Nereo Rocco di Trieste, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Occasione per diminuire la distanza dalla salvezza diretta per i padroni di casa, ultima spiaggia per restare tra i professionisti per gli ospiti: punti pesantissimi quelli in palio oggi.

Triestina e Piacenza sono rispettivamente penultima e ultima in classifica, divise da appena quattro punti. Gli alabardati sono a quota 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte. Quattro risultati utili di fila per Mbakogu e compagni, reduci dallo 0-0 col Lecco. Il Piacenza, invece, è a quota 30 punti, raccolti grazie a sei vittorie, dodici pareggi e sedici sconfitte. Gli emiliani nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 col Novara.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PIACENZA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Triestina Piacenza al via tra pochi minuti. Partiamo dagli alabardati, in campo con il classico 4-4-2: Matosevic, Germano, Piacentini, Masi, Rocchetti, Crimi, Gori, Tavernelli, Paganini, Tessiore, Mbakogu. Passiamo adesso agli emiliani, confermato il 3-5-2: Rinaldi, Accardi, Masetti, Nava, Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza, Cesarini, Morra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Triestina favorita sul Piacenza secondo gli esperti di scommesse. Andiamo ad analizzare i numeri dei bookmakers di Goldbet: la vittoria della Triestina è a 1,90, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Piacenza paga 4,00 volte la posta. Non ci saranno molti gol secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,40 e Over 2,5 a 2,50. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,15 e 1,63.











