DIRETTA/ Triestina Pro Patria (risultato 0-1) video streaming tv: perla di Pitou!

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA (RISULTATO 0-1): PITOU GOL!

Triestina e Pro Patria tornano negli spogliatoi dello Stadio Nereo Rocco con gli ospiti in vantaggio per 1-0, al termine del primo tempo di questa gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie C, Girone A. Al 27esimo si stappa la lattina: sforbiciata stupenda di Pitou che spacca la porta, coordinandosi su un cross perfetto di Renault. Troppo passiva la difesa avversaria in marcatura, ma gol sensazionale.

Al 43esimo la Pro sfiora addirittura il raddoppio con Renault che sterza, si sposta il pallone, con una finta elude l’intervento della difesa ma non riesce a concludere bene, sparando alle stelle. Aveva fatto tutto bene l’autore dell’assist del gol che fino ad ora decide l’incontro. Ci aspetta un secondo tempo infuocato.

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): PARTITA PIACEVOLE

Allo stadio Nereo Rocco di Trieste, la Triestina ospita la Pro Patria in occasione di questa gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, Girone A, dove gli ospiti vogliono confermare il momento positivo. partono forte i lombardi, che dopo tre minuti sfiorano il vantaggio con un destro a giro di Mallamo, respinto non senza difficoltà da Matosevic.

LA squadra padrona di casa reagisce e si proietta in avanti, senza però creare occasioni da rete nitide. Al 23esimo, al contrario, è Ndrecka a pennellare un cross perfetto per la testa di Stanzani, che spreca e fa sfumare la seconda chance del match per la Pro. Ritmi non altissimi ma partita piacevole dopo la prima mezz’ora.

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Immergiamoci per un momento lontani dalla diretta di Triestina Pro Patria, per concentrarsi sulle statistiche e i numeri che potrebbero rivelare dei pattern nelle due squadre: per la Triestina, il 29% dei gol viene realizzato nei minuti finali della partita, dimostrando una capacità di tenacia e resistenza che si esprime nel momento cruciale. Inoltre, la squadra si porta in vantaggio all’intervallo nel 28% dei match, riflettendo una certa bravura nel cominciare bene le prime fasi di gioco. La Pro Patria, invece, mostra una particolare efficienza nei primi venti minuti del secondo tempo, realizzando il 29% dei suoi gol in quel periodo di gioco.

Le dinamiche di rimonta sono altrettanto interessanti: quando la Triestina è in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, riesce a ribaltare la situazione nel 16% dei casi, testimoniando una resilienza che non può essere sottovalutata. Dall’altra parte, l’Aurora Pro Patria, quando si trova in svantaggio per 1-0 in trasferta, riesce a vincere nel 14% dei casi, suggerendo una capacità di reazione anche lontano dal proprio terreno. Detto questo spostiamoci sulle formazioni ufficiali della diretta di Triestina Pro Patria, manca poco al fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

TRIESTINA PRO PATRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Triestina Pro Patria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Triestina Pro Patria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TRIESTINA PRO PATRIA, PADRONI DI CASA FAVORITI

La diretta Triestina Pro Patria, in programma domenica 4 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone A. I biancorossi hanno pareggiato l’ultima gara giocata per 1-1 contro la Pergolettese dover vinto a Vercelli per 2-1. In precedenza, era arrivata una sconfitta casalinga per 3-2 contro l’Albinoleffe.

La Pro Patria ha iniziato l’anno solare nel migliore dei modi, considerando che deve ancora perdere una partita. Nel 2024 sono arrivate per tre vittorie consecutive ovvero 2-1 alla Giana Erminio, 3-0 con il Novara e infine l’1-0 sul campo dell’Arzignano. Nell’ultimo turno, la Pro Patria non è andata oltre lo 0-0 in casa contro l’Albinoleffe.

TRIESTINA PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pro Patria vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Agostino, difesa a quattro con Germano, Struna, Moretti e Petrasso. Le due mezzali saranno Vallocchia e Cleghin mentre Correia agirà in regia. D’Urso sulla trequarti e coppia d’attacco Lescano-Vertainen.

La Pro Patria risponde con il 3-4-3. Tra i pali Rovida, terzetto arretrato composto da Vaghi, Saporetti e Moretti. Renault e Ndrecka giocheranno da esterni di centrocampo con Bertoni e Mallamo in regia. Tridente offensivo con Stanzani a destra, Pitou a sinistra e infine Castelli attaccante centrale.

TRIESTINA PRO PATRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Triestina Pro Patria danno favorita la squadra di casa a 1.53. Secondo bwin, la X del pareggio è data a 3.65 mentre il 2 a 5.25.

Secondo i bookmakers, è più probabile assistere ad un Under 2.5 a 1.61 piuttosto che un Over 2.5 a 2.10. Il Gol è offerto a 2.15 mentre il No Gol a 1.62.











