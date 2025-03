DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA, LA SPERANZA E’ DI LASCIARE I PLAYOUT

E’ programmata per domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Triestina Pro Patria. Presso lo Stadio Nereo Rocco gli alabardati sono incappati in una sconfitta inaspettata, almeno pensando alle prestazioni offerte nelle settimane precedenti, contro l’Albinoleffe ed ora hanno il desiderio di ripartire subito per continuare a scalare la classifica. I friulani rimangono infatti in zona retrocessione con trenta punti, condizionati anche dai cinque di penalizzazioni inflitti dalla Federazione, al diciassettesimo posto e distanti cinque punti dal raggiungere il Lecco, prima squadra aritmeticamente salva a questo punto della stagione.

La Pro Patria si trova invece alle spalle della Triestina in diciottesima posizione con i suoi ventisei punti. I lombardi, che hanno battuto di misura l’Arzignano in casa nell’infrasettimanale, sono in serie positiva da tre partite e vorrebbero ampliare questa mini-striscia così da accorciare ulteriormente le distanze dai biancorossi, adesso lontani quattro punti. Il Caldiero Terme si piazza dietro i Tigrotti che non possono essere raggiunti o scavalcati nell’immediato visto il distacco di quattro lunghezze attualmente presente.

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non si ha la possibilità di recarsi di persona allo stadio si potrà comunque seguire la diretta Triestina Pro Patria dal vivo su Sky e Now. La partita sarà visibile sulle applicazioni Sky Go e Now Tv oltre che in televisione sul canale Sky Sport Max e Sky Sport 252.

TRIESTINA PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cambiamenti all’orizzonte nelle probabili formazioni della diretta Triestina Pro Patria specialmente per i padroni di casa di mister Attilio Tesser rispetto al 4-3-1-2 con Roos, Jonsson, Frare, Bianconi, Cancellieri, Correia, Braima, Fiordilino, D’Urso, Vertainen con Olivieri che è stato recentemente battuto nel turno infrasettimanale di campionato. Chi potrebbe riproporre il 3-4-1-2 con Rovida, Bashi, Alcibiade, Coccolo, Somma, Mehic, Ferri, Barlocco, Terrani, Rocco e Beretta è invece il tecnico degli ospiti Caniato visto il successo conquistato contro l’Arzignano.

