Diretta/ Triestina Pro Patria streaming video tv: ospiti ci credono (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Triestina Pro Patria, partita valida per il secondo turno della fase a gironi di Serie C, andrà in scena mercoledì 4 maggio a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Nereo Rocco. Per i padroni di casa si tratterà dell’esordio in questo extra-time della competizione, dato che hanno concluso la stagione regolamentare al quarto posto della classifica. Per gli ospiti, invece, è la tappa successiva a quella d’esordio, in cui a sorpresa hanno passato il turno battendo (risultato finale 0-2) il Lecco.

La squadra di Cristian Bucchi sulla carta è dunque favorita, anche perché in virtù del migliore piazzamento può contare su due risultati utili su tre e disputerà la gara secca tra le mura amiche. Gli uomini di Massimo Sala però hanno dimostrato di potere essere la mina vagante di questa competizione. Non intendono in alcun modo mollare, nonostante abbiano da fare i conti anche con alcune difficoltà societarie.

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Triestina Pro Patria, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Montevarchi Gubbio esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pro Patria non mostrano particolari assenze. È da considerare però che i padroni di casa, avendo saltato il primo turno, sono freschi, mentre gli ospiti potrebbero essere costretti a dosare le energie dato che sono scesi in campo soltanto qualche giorno fa. Il tecnico Cristian Bucchi dovrebbe schierare i suoi in un 3-4-3: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi; St Clair, Iotti, Calvano, Galazzi; Petrella, Trotta, Procaccio. Il tecnico Massimo Sala invece sceglie ancora il 3-5-2: Caprile, Ferri, Saporetti, Boffelli; Pierozzi, Nicco, Galli, Fietta, Bertoni; Piu, Stanzani.

QUOTE TRIESTINA PRO PATRIA

Le quote della diretta Triestina Pro Patria sembrano designare un favorito in modo abbastanza netto. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1.83, contro il successo degli ospiti, con il segno 2, che è proposto invece a 4.40. Il pareggio, con il segno X, è quotato invece a 3.25.











