Diretta Triestina Pro Patria, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Rocco per la sedicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA, ENTRAMBE IN ZONA RETROCESSIONE

E’ una sfida in zona retrocessione quella a cui stiamo per assistere con la diretta Triestina Pro Patria di venerdì 28 novembre 2025. Presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste la squadra occupante l’ultimo posto della graduatoria se la deve vedere contro la terzultima forza del girone A in questo anticipo della sedicesima giornata di Serie C 2025/2026.

Gli Alabardati arrivano da due pareggi consecutivi, contro Trento prima e Virtus Verona poi, ma sono sempre in ultima posizione a meno otto, complice la penalizzazione di ventitre punti inflitta loro dalla Federazione. In settimana si è parlato del possibile addo di mister Attilio Tesser ma l’allenatore è poi rimasto alla guida della prima squadra.

I biancorossi avrebbero bisogno di ottenere un successo per risollevare al più presto possibile le proprie sorti in campionato. La Pro Patria non è tanto lontanda dai rivali odierni essendo infatti al diciottesimo posto con i suoi dodici punti, gli stessi finora conquistati pure dalla Virtus Verona che si trova però alle sue spalle.

I biancoblù si sono aggiudicati la seconda vittoria stagionale nello scorso weekend avendo la meglio per 3 a 1 nel derby lombardo contro la Pergolettese. I Tigrotti sperano di affossare ulteriormente i friulani per compiere un bel balzo in avanti considerando che la stessa Pergolettese è ad un solo punto di distacco mentre Dolomiti Bellunesi, Arzignano Valchiampo ed Ospitaletto Franciacorta sono lontano appena due lunghezze.

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è visibile su Now Tv ed anche su Sky e la diretta Triestina Pro Patria non fa eccezione. La partita sarà trasmessa in televisione dall’emittente satellitare. In streaming la gara sarà a disposizione invece per entrambe le piattaforme, usando app come Sky Go.

TRIESTINA PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Pro Patria: i padroni di casa andranno in campo dall’inizio usando il 4-3-1-2 con Matosevic, Silvestro, Anzolin, Moretti e D’Amore nelle retrovie, Ionita, Crnigoj e Jonsson, Gündüz, Vicario e Vertainen. Il modulo scelto dagli ospiti sarà invece il 3-5-2 per cominciare la sfida con Rovida, Motolese, Reggiori e Masi dietro, Dimarco, Ferri, Di Munno, Citterio e Giudici nel mezzo, Mastroianni e Renelus davanti.

TRIESTINA PRO PATRIA, LE QUOTE

Le quote di Sisal per l’esito finale della diretta Triestina Pro Patria: i friulani appaiono come favoriti in vista di questo match dato che il loro successo viene indicato a 2.10. Gli ospiti invece, nonostante il miglior piazzamento in classifica, hanno meno chances di tornare a casa da vincitori, con il segno 2 pagato a 3.50, che di chiudere questo incontro con un pareggio, dove l’x è quotato infatti a 3.00.