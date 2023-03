DIRETTA/ Triestina Pro Patria streaming video tv: regna l’equilibrio nei precedenti

DIRETTA TRIESTINA PRO PATRIA: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Triestina Pro Patria vedono un sostanziale equilibrio con una vittoria a testa e due pareggi. Se andiamo a vedere il precedente più recente i lombardi hanno vinto 2-1 con le reti nel primo tempo di Stanzani e Piu. Inutile, se non per la gioia personale, il timbro di Ganz su rigore al 95′. I biancorossi avevano però vinto quello che è stato il testa a testa più importante: sedicesimi di finale di Playoff Serie C, 2-1 con la doppietta di Gomez (uno dal dischetto) che hanno reso inutile il tentativo di Pesenti di rimontare.

Gli altri due precedenti hanno portato un punto a testa alle due squadre con lo 0-0 nel 2022 e l’1-1 nel 2021 con Trotta che ha risposto a Bertoni. Per la Pro Patria urge assolutamente rimettere le cose a posto dopo le tre sconfitte di fila con Pergolettese, Virtus Verona e Pro Sesto. Reazione d’orgoglio che anche la Triestina deve avere visto il ko esterno col Mantova della scorsa giornata di campionato (aggiornamento di Christian Attanasio)

TRIESTINA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Pro Patria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TRIESTINA PRO PATRIA: PARTITA COMBATTUTA!

Triestina Pro Patria, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio comunale Nereo Rocco di Trieste, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Di fronte una squadra a caccia di punti fondamentali per la salvezza e una compagine vogliosa di centrare un posizionamento palyoff.

La Triestina è penultima con 26 punti, raccolti grazie a sei vittorie, otto pareggi e sedici sconfitte. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Mantova. La Pro Patria, invece, è settima a quota 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e undici sconfitte. Tre ko di fila per i lombardi, l’ultimo per 1-3 contro la Pro Sesto.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PRO PATRIA

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Triestina e Pro Patria, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dagli alabardati, in campo con il 4-4-2: Matosevic, Ghislandi, Piacentini, Masi, Rocchetti, Germano, Celeghin, Lollo, Paganini, Tavernelli, Mbakogu. Passiamo adesso ai biancoblu, il modulo è il 3-5-2: Del Favero, Vaghi, Saporetti, Boffelli, Perotti, Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka, Pitou, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Punti pesanti in palio quest’oggi, i bookmakers vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Piacenza è a 2,25, mentre il pareggio è a 2,95, il successo del Mantova paga 3,25 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,40, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,65. Poi Gol e No Gol rispettivamente a 2,25 e 1,57.

