DIRETTA/ Triestina Pro Sesto video streaming tv: ecco i numeri storici (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA TRIESTINA PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Triestina Pro Sesto evidenzia due formazioni che in passato si sono trovate in una contro l’altra in 14 occasioni. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde è stato nel novembre del 1991. Successo da parte della formazione di casa allo stadio Nereo Rocco con il risultato di 1-0. Il bilancio presenta sei vittorie per la formazione di casa, 5 per il Pro Sesto mentre tre i pareggi. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere Riccardo Capogna che, in maglia Pro Sesto, è riuscito a battere in rete ben tre volte.

Seguono al secondo e terzo posto in classifica Bruschi e Riccardo, con due reti realizzate. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 26 novembre del 2000. Successo dei padroni di casa grazie al tris firmato da Princivalli, Pasa e Modesti. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni e andata in scena nel Febbraio 2023 con il successo in trasferta del Pro Sesto per 0-2. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pro Sesto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Pro Sesto in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Triestina Pro Sesto, in diretta dallo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 16.15 di questo pomeriggio, sabato 11 novembre 2023. La gara è valevole per la tredicesima giornata del girone A di Serie C 2023-2024. La diretta di Alessandria Triestina fornisce spunti differenti dal momento che gli alabardati stazionano al secondo posto in classifica a sole tre lunghezze dalla capolista Mantova. I lombardi, invece, dopo i pareggi ottenuti contro Giana Erminio e Renate sono in piena zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PRO SESTO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Triestina Pro Sesto. Il tecnico dei padroni di casa Attilio Tesser dovrà rinunciare all’infortunato Matteo Ciofani, al suo posto pronto uno tra Moretti e Pavlev. Gli ospiti guidati da mister Francesco Parravicini si affideranno al tandem offensivo composto da Sereni e Bruschi mentre tra i pali ci sarà Botti.

DIRETTA TRIESTINA PRO SESTO: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Triestina Pro Sesto secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i biancorossi tanto che il segno 1 per la vittoria è quotato a 1.380, mentre il segno 2 per un successo dei bianco-azzurri è proposto a 8.10. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 4.50 volte la posta in palio oggi.

