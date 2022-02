Diretta Triestina Pro Sesto/ Streaming video tv: rilancio degli alabardati? (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PRO SESTO: ALABARDATI FAVORITI!

Triestina Pro Sesto, in diretta dallo stadio Nereo Rocco, si gioca alle ore 14:30 di sabato 5 febbraio: la partita è valida per la 25^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022. Gli alabardati ci arrivano dopo aver pareggiato in casa contro la Juventus U23, ma avevano anche perso il recupero contro il Sudtirol; un punto in due partite – ma contro avversarie toste – per una squadra il cui obiettivo resta quello di prendersi un posto nei playoff e possibilmente farlo con la fase nazionale già archiviata, pur sapendo ovviamente che si tratterà di un traguardo difficile da raggiungere.

La Pro Sesto, fanalino di coda del girone, ha comunque ottenuto un punto positivo contro la Pro Vercelli: il pareggio certamente non muove più di tanto la classifica ma contribuisce comunque a dare fiducia a una squadra che ora dovrà necessariamente aumentare i giri del motore, in una situazione parecchio complicata. Aspettiamo dunque che la diretta di Triestina Pro Sesto prenda il via; intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TRIESTINA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pro Sesto non è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PRO SESTO

In Triestina Pro Sesto Cristian Bucchi deve rinunciare allo squalificato Walter Lopez: non c’è un vero sostituto nella rosa alabardata, dunque uno tra Negro e Rapisarda può scalare a sinistra con l’inserimento di Volta al centro della difesa, a fare coppia con Ligi e a protezione del portiere Offredi. A centrocampo Giorico potrebbe essere questa volta affiancato da Calvano, allo stesso modo per le corsie laterali si preparano St Clair, Procaccio e Petrella che sono in competizione con Giuseppe De Luca e Iotti, davanti Sarno e Litteri insidiano Trotta e Guido Gomez che potrebbero partire dalla panchina.

Pro Sesto schierata con il 4-3-3 da Stefano Di Gioia: a protezione di Del Frate agiranno Toninelli e Pecorini, spazio sulle fasce laterali a Federico Mazzarani e Caverzasi (insidiato da Adamoli) con Gattoni che dovrebbe agire da perno davanti alla difesa con Cerretelli e Alessandro Sala sulle mezzali, anche se qui Gualdi si gioca una maglia. Nel tridente offensivo rischia Grandi, che potrebbe essere rimpiazzato da Capogna; Marilungo può anche giocare come l’esterno e in questo caso insidia le maglie di Ghezzi e Capelli, ma il primo sembra destinato a venire confermato.



