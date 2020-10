Diretta Triestina Ravenna/ Streaming video tv: per il riscatto (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA RAVENNA: A ENTRAMBE SERVE SOLO LA VITTORIA

Triestina Ravenna, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, si gioca per la quinta giornata del girone B di Serie C alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre 2020. Si tratta di una sfida fra due piazze importanti, ma purtroppo possiamo dire che la diretta di Triestina Ravenna si presenta come una partita per il riscatto, dal momento che entrambe le formazioni hanno perso domenica scorsa. Gli alabardati della Triestina sono reduci dal brutto ko per 3-0 sul campo del Legnago, mentre il Ravenna è uscito sconfitto con il medesimo pesante punteggio dal campo del Modena. Triestina e Ravenna si devono dunque leccare le ferite e cercare di tornare alla vittoria al più presto, dal momento che la classifica crea già qualche preoccupazione, soprattutto per gli ospiti romagnoli. Due vittorie e due sconfitte per un totale di 6 punti per una Triestina altalenante, mentre il Ravenna ha appena 3 punti perché ha un successo ma ben tre sconfitte, una china che andrebbe invertita al più presto.

DIRETTA TRIESTINA RAVENNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Ravenna non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RAVENNA

Nelle probabili formazioni di Triestina Ravenna, per i padroni di casa possiamo prendere a riferimento il 4-3-3 della scorsa giornata, anche se servirà una prestazione molto diversa da quella di Legnago. Allora giocarono Offredi in porta; Rapisarda, Tartaglia, Ligi e Brivio nella difesa a quattro; Rizzo, Lodi e Giorico a comporre il terzetto di centrocampo; infine nel tridente offensivo i titolari erano stati Sarno, Litteri e Gomez. Anche il Ravenna d’altronde arriva da una pesante sconfitta incassata a Modena, dove i romagnoli erano scesi in campo con il seguente modulo 3-5-2: Raspa in porta; retroguardia a tre composta da Alari, Caidi e Marchi; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Franchini, Fiorani, Bolis, Meli e Zanoni; infine Mokulu e Martignago a comporre la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Triestina Ravenna in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa alabardati, il segno 1 infatti è quotato a 1,70, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,40 e si raggiunge infine 5,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Ravenna.



