Diretta Triestina Ravenna/ Streaming video tv: riscatto per i romagnoli? (Serie C)

Triestina Ravenna, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. La cura Princivalli sta portando i primi frutti per gli alabardati, che dopo il discusso cambio di allenatore hanno inanellato due vittorie consecutive, prima battendo 3-0 l’Arzignano, poi passando 1-2 sul campo della Vis Pesaro grazie alle reti messe a segno da Mensah e Granoche. Punti importanti per la classifica, con la Triestina ora di nuovo in zona play off nel girone B e avanti di tre lunghezze rispetto a un Ravenna che negli ultimi impegni contro Sambenedettese e Piacenza è incappato invece in due sconfitte consecutive. Brusca frenata per i romagnoli che con le prime vittorie, ottenute consecutivamente contro Vis Pesaro ed Imolese, sembravano avere la forza per staccarsi dai bassifondi della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE TRIESTINA RAVENNA

La diretta tv di Triestina Ravenna non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RAVENNA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Triestina Ravenna, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 4-4-2 per la Triestina guidata in panchina da Nicola Princivalli, schierata con: Offredi; Scrugli, Malomo, Cernuto, Formiconi; Procaccio, Paulinho, Giorico, Mensah; Costantino, Granoche. 4-3-3 per il Ravenna allenato da Luciano Foschi in campo con: Spurio; Ronchi, Purro, Sirri; Nigretti, Selleri, Lora, D’Eramo, Ricchi; Raffini, Giovinco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Triestina Ravenna, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella alabardata: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.55 volte la somma investita, mentre viene offerta a 5.50 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.80 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato 1.65.



