Diretta/ Triestina Renate (risultato 0-0) streaming video: via al match! (Serie C, 13 febbraio 2024)

Prende il via la diretta di Triestina Renate, e bisogna raccontare di come la squadra alabardata stia perdendo un’occasione per rimanere a contatto con le prime due posizioni nel girone A di Serie C. La Triestina è reduce da due sconfitte: poteva starci quella di Mantova, molto meno quella casalinga contro la Pro Patria anche perché i giuliani hanno perso quattro volte nelle ultime 7 partite, in precedenza avevamo avuto tre sconfitte in 18 giornate e dunque è chiaro che i ragazzi di Attilio Tesser stiano in qualche modo sentendo la stanchezza, pagandola soprattutto al Nereo Rocco dove non vincono addirittura dal 9 dicembre. Il Renate, molto meno brillante rispetto alle stagioni precedenti, sta faticando parecchio: nelle ultime 16 partite ha vinto solo tre volte, per di più sono state vittorie consecutive maturate tra dicembre e gennaio e che sono arrivate dopo aver perso tre gare in fila, dopo il colpo di Vercelli poi il Renate ha perso ancora tre volte, tornando a soffrire molto e rischiare di dover giocare i playout. Vedremo come andranno le cose in una partita che chiaramente pende dalla parte dei padroni di casa, che però come detto sono in calo tra le mura del loro stadio: accomodiamoci e lasciamo parlare il campo, la diretta di Triestina Renate sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTINA RENATE: IL CONFRONTO

Mettiamoci comodi dopo una dura giornata di lavoro perché stasera c’è la diretta di Triestina Renate, incontro valevole per la 26esima giornata di Serie C che andrà in onda oggi 13 febbraio alle ore 20,45. La Triestina, attualmente al terzo posto in classifica è reduce da due sconfitte consecutive che hanno messo a rischio la sua posizione di vertice. Con l’obiettivo di mantenere salda la sua posizione sul podio, la squadra di casa sarà determinata a conquistare i tre punti in palio.

Il Renate al contrario, si trova al quattordicesimo posto dopo aver subito tre sconfitte consecutive. Nell’ultimo confronto, la squadra ha perso 1-0 contro il Lumezzane. Con la necessità di invertire la tendenza negativa e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, il Renate cercherà di ottenere un risultato positivo in trasferta visto che la formazione ospitante è in una fase negativa.

DIRETTA TRIESTINA RENATE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Triestina Renate sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

TRIESTINA RENATE: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo ora quali saranno le probabili formazioni della diretta di Triestina Renate, la formazione ospitante potrebbe confermare la sua batteria di trequartisti. Pertanto, D’Urso e Redan potrebbero occupare gli esterni, supportando El Azrak al centro del campo.

Nell’altro lato del campo invece, il Renate sembra propenso a schierarsi con un 3-4-3, con Bocalon come unica punta centrale. Alla punta verrà probabilmente chiesto di fare salire la squadra e di essere un punto di riferimento in avanti, contribuendo anche al capitolo dei gol.

TRIESTINA RENATE, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote della diretta di Triestina Renate dal sito di EuroBet: il segno 1 vede la vittoria della Triestina a 2,1 mentre il pareggio a 2,5. La vittoria del Renate invece a 2,7

