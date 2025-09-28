Diretta Triestina Renate streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 28 settembre 2025

DIRETTA TRIESTINA RENATE (RISULTATO 0-0): MATOSEVIC RISCHIA GIÀ AL 1′!

Avvio di gara movimentato: Matosevic rischia grosso quando il suo rinvio viene intercettato da Calì, ma il pallone torna nelle sue mani. All’11’ Ghezzi, servito da Ruiz Giraldo, impegna Anzolin che devia in angolo il suo destro. Al 18’ il portiere della Triestina stavolta è attento e anticipa Spalluto fuori area. Al 21’ ancora padroni di casa in avanti con Jonnsson che calcia dai 20 metri senza però centrare la porta difesa da Nobile. (agg. di Fabio Belli)

TRIESTINA RENATE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

SI GIOCA!

Passiamo ora all’angolo delle statistiche della diretta di Triestina Renate, avremo un occhio verso le statistiche in questo aggiornamento in maniera tale da capire quali saranno i trend che porteranno sul rettangolo verde le due squadre e grazie ad essi capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti. La Triestina arriva con numeri da squadra di vertice: xG medio pari a 1.60, sei tiri nello specchio a partita e una percentuale di realizzazione che sfiora il 18%, la più alta tra le tre sfide considerate.

Il Renate invece viaggia su dati più bassi (xG 0.95, quattro conclusioni nello specchio in media), ma compensa con un ritmo atletico molto alto: i brianzoli percorrono mediamente 112 km a gara, più di chiunque altro in questo blocco, e fanno dell’aggressività la loro arma migliore. Sul fronte dei corner, la Triestina primeggia nettamente con oltre sei battuti a gara, contro i due scarsi del Renate, segnale di una pressione offensiva costante che spesso costringe gli avversari nella propria area. Adesso via al commento live della diretta di Triestina Renate, il fischio di inizio è ad un passo, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

TRIESTINA RENATE: UGUALI MA DIVERSE

Potremmo definire paradossale la situazione che ci accompagna verso la diretta Triestina Renate, partita che sarà in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, nella settima giornata del girone A di Serie C naturalmente allo Stadio Nereo Rocco del capoluogo giuliano.

Sul campo infatti le due squadre avrebbero entrambe conquistato 8 punti, ma per la Triestina c’è il pesantissimo macigno dei 20 punti di penalizzazione, una stangata con pochi precedenti nella storia, che mette gli alabardati a -12 e quindi costretti a un inseguimento difficilissimo, nel quale la Triestina potrà concedersi pochi passi falsi come la sconfitta contro l’Inter U23.

Anche il Renate arriva da una sconfitta, dolorosa perché in casa contro l’Ospitaletto il turno infrasettimanale sembrava perfetto per lanciare il Renate in una posizione nobile in classifica, invece i brianzoli sono andati ko. Occasione persa, però si naviga comunque ai margini della zona playoff, con umore quindi molto diverso rispetto agli avversari.

Inutile quindi girarci attorno: la diretta Triestina Renate ha un solo risultato utile per i padroni di casa, staremo a vedere se questa sarà una spinta o una difficoltà e se gli ospiti sapranno approfittare di questa situazione così particolare, 20 punti di vantaggio su chi in campo ha avuto lo stesso rendimento.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RENATE

Curiosiamo nelle mosse di mister Giuseppe Marino per le probabili formazioni della diretta Triestina Renate. Per gli alabardati si può tratteggiare un modulo 4-3-2-1, in linea di massima con questi possibili undici titolari: il portiere Matosevic; difesa a quattro con Silvestro, Silvestri, Moretti e Tonetto; il trio di centrocampo con D’Amore, Jonsson e Louati; nel reparto offensivo della Triestina infine Ionita e Kiyine sulla trequarti, alle spalle del centravanti Vertainen.

Per il Renate di mister Luciano Foschi potrebbe servire una scossa, di base però restiamo sul modulo 3-5-2 con questi undici possibili titolari indicativi: Spedalieri, Ori e Riviera nella difesa a tre davanti a Nobile; fasce affidate a Ghezzi e Ruiz Giraldo; nel cuore del centrocampo brianzolo Delcarro, Esposito e Cali; infine Anelli e Spalluto potrebbero essere i due attaccanti titolari del Renate.