Diretta/ Triestina Sambenedettese (risultato 0-1) streaming video: gol di Cernigoi!

DIRETTA TRIESTINA SAMBENEDETTESE (0-1): GOL DI CERNIGOI

Triestina Sambenedettese ferme sul risultato di 0-1 al termine del primo tempo. Al Nereo Rocco è la formazione ospite a condurre, dopo una rete realizzata ad inizio gara da Cernigoi. Abbiamo assistito a quarantacinque minuti di gioco a tratti emozionanti, con una prima parte davvero effervescente. Al quarto giro d’orologio gli ospiti pescano il vantaggio: Frediani confeziona una bella palla per Rapisarda, il cui tiro termina sulla traversa. La palla resta dentro l’area e a pochi passi dalla porta c’è Cernigoi che può infilare alle spalle del portiere avversario. Poco dopo clamoroso errore di Rapisarda, che lancia Granoche, fermato poi fallosamente da Miceli che stoppa la ripartenza con le cattive. Al ventesimo minuto la Triestina può pareggiare i conti grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo su Giorico. Dagli undici metri si presenta Granoche, che fallisce davanti a Massolo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Triestina Sambenedettese, si comincia: ma con quali numeri statistici si presenteranno in campo queste due squadre di Serie C nella odierna ventunesima giornata del girone B 2019-2020? I numeri dei padroni di casa alabardati ci parlano di 26 punti in classifica con otto vittorie, appena due pareggi e nove sconfitte nel girone d’andata; la differenza reti è pari a -2 per la Triestina, che ha infatti segnato 22 gol finora mentre ne ha subiti 24. Non ci sono grandi differenze con la Sambenedettese, che in classifica è due lunghezze sopra, a quota 28 punti grazie a otto vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte; per i marchigiani tuttavia la differenza reti è pari a +3, in virtù infatti di 26 gol segnati e 23 invece al passivo. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Triestina Sambenedettese comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Sambenedettese, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 19.30 e che si disputerà presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

I BOMBER

Avvicinandoci alla diretta di Triestina Sambenedettese, diamo anche uno sguardo a quelli che sono i principali bomber delle due squadre che si affrontano al Nereo Rocco. Pablo Granoche è ancora una grande sicurezza per gli alabardati: suo il miglior score realizzativo in campionato con 6 reti, alle sue spalle arriva Rocco Costantino che si era già messo in luce nel Sudtirol e che al momento ha segnato 4 gol, uno in più di Guido Gomez che cerca di confermare quanto di buono fatto vedere con la maglia del Renate. Nella Sambenedettese sta disputando una grande stagione Iacopo Cernigoi: l’attaccante, arrivato in prestito dalla Salernitana (come altri componenti della rosa marchigiana) è già a quota 8 e ormai gli manca poco per raggiungere la doppia cifra. Ha segnato 5 gol Marco Frediani che porta in dote una buona esperienza in Serie B, oggi la Sambenedettese dovrà però fare a meno di Alessio Di Massimo (3 gol) che è squalificato. (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

Alla vigilia della 21^ giornata di Serie C è tempo anche di prendere in esame lo storico che interessa la diretta di Triestina Sambenedettese, primo anticipo per il girone B di campionato. Dati alla mano possiamo infatti registrare per tale scontro diretto di ben 27 testa a testa segnati tra i due club in occasioni ufficiali, dal 1957 a oggi e pure per il secondo e terzo campionato italiano, oltre che in Coppa. Nel complesso possiamo poi parlare di ben 15 pareggi (esito più quotato), con pure otto successi della Triestina per tale scontro diretto e quattro vittorie della Sambenedettese. Va poi aggiunto che risale ovviamente al turno di andata del campionato di Serie C in corso l’ultimo testa a testa segnato tra i due club oggi in campo, disputato per la precisione il 1 settembre scorso. Allora ben ricordiamo del pareggio a reti bianche, fissato al Riviera delle Palme. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Triestina Sambenedettese, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna e si gioca sabato 11 gennaio 2020 alle ore 19.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Scontro a metà classifica con i giuliani appena fuori dalla zona play off, a 2 lunghezze di distanza dai marchigiani noni davanti alla Virtus Verona di un punto. Uno scontro che dunque sarà importante per testare le ambizioni delle due formazioni di partecipare alla post season. Dopo la delusione della Serie B sfiorata perdendo la finale play off nella passata stagione, la Triestina ha vissuto un girone d’andata contraddittorio, senza riuscire mai a trovare continuità, pur chiudendo il 2019 con un’importante vittoria esterna contro il Rimini. La Sambenedettese invece ha salutato il vecchio anno perdendo di misura in casa del Carpi ed arriva alla trasferta di Trieste con un pessimo ruolino esterno nelle ultime partite di campionato, con un solo punto conquistato nelle ultime 5 sfide fuori casa. La Triestina invece è uscita sconfitta nell’ultimo impegno interno contro il Modena dell’8 dicembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Triestina Sambenedettese, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 19.30 e che si disputerà presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Triestina allenata da Carmine Gautieri sarà schierata con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Offredi; Formiconi, Malomo, Codromaz, Lambrughi; Maracchi, Giorico, Steffè; Gomez; Costantino, Granoche. Risponderà la Sambenedettese allenata da Paolo Montero con un 4-3-3 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Santurro; Rapisarda, Carillo, Biondi, Gemignani; Angiulli, Gelonese, Frediani; Volpicelli, Orlando, Cernigoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.05 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.80. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA