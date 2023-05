DIRETTA/ Triestina SG City Nova video streaming tv: lombardi ok nei match in stagione

DIRETTA TRIESTINA SG CITY NOVA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Triestina SG City Nova sono appena due, naturalmente fanno riferimento a questa stagione e sono allora indicativi di quello che potremmo aspettarci nel playout. Le due gare del girone A hanno stabilito uno scenario che, rapportato sulla situazione attuale degli spareggi, porterebbe il Sangiuliano alla salvezza: infatti i gialloverdi non hanno mai perso contro la Triestina e non hanno mai subito gol. La partita di andata era stata disputata al Ferruccio, casa del SG City Nova, ed era stata risolta dal gol di Pietro Fusi nel finale del primo tempo, con i padroni di casa che avevano anche sbagliato un rigore al minuto 85 (parata di Davide Mastrantonio su Luca Miracoli).

Il match del Nereo Rocco invece è molto recente: parliamo di 20 giorni fa, penultima giornata della regular season. Al Nereo Rocco c’era stato poco da segnalare: due squadre impegnate nella corsa per salvarsi (o evitare almeno la retrocessione diretta, come nel caso degli alabardati) avevano dato vita a un pareggio senza reti né troppe emozioni. Dunque il Sangiuliano City Nova spera che questo doppio confronto possa anticipare quella che sarebbe una bella salvezza… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Triestina SG City Nova non dovrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare, che ne fornisce alcune per ogni weekend di Serie C ma, salvo variazioni di palinsesto, non si dovrebbe occupare dei playout. Naturalmente sappiamo bene che tutte le gare della terza divisione sono garantite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: la visione di Triestina SG City Nova come noto sarà in diretta streaming video, e chi non sia cliente di DAZN potrà comunque abbonarsi al servizio Eleven oppure acquistare il singolo evento on demand.

Triestina SG City Nova sarà diretta dal signor Mario Saia, e l’appuntamento è alle ore 16:30 di sabato 6 maggio presso lo stadio Nereo Rocco: si gioca per l’andata dei playout Serie C 2022-2023. Come noto sono due partite, all’interno dello stesso girone: a parità di differenza reti retrocede la squadra meglio piazzata in classifica, che è quella che gioca l’andata in trasferta. Dunque il Sangiuliano City Nova, che nel corso della stagione da neopromosso ha avuto alti e bassi ma poi è calato alla distanza, non riuscendo a evitare di dover disputare uno spareggio che ora potrebbe essere molto rischioso e sanguinoso.

Playout che la Triestina ha agguantato all’ultimo, vincendo sul campo della Pergolettese e condannando il Piacenza alla Serie D diretta: anche così ovviamente la stagione degli alabardati rimane tremendamente deludente, perché questa squadra sulla carta avrebbe potuto lottare per i playoff. Non sappiamo cosa aspettarci dalla diretta di Triestina SG City Nova, ma intanto mentre aspettiamo che si giochi valutiamo insieme le scelte che i due allenatori potrebbero effettuare per quella che oggi è soltanto la prima di due finali, andando a leggere insieme le probabili formazioni del match.

Augusto Gentilini dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-1-1 per la diretta Triestina SG City Nova: l’alternativa sarebbe l’attacco a due che toglierebbe di mezzo il ballottaggio Mbakogu-Adorante, lasciando invece in panchina Tessiore che altrimenti sarebbe l’uomo sulla trequarti. A centrocampo dovremmo avere Salvatore Pezzella che torna titolare in luogo di Celeghin, con Lollo al centro e due esterni che sarebbero Paganini e Tavernelli; in difesa Piacentini e Malomo centrali a protezione di Matosevic, Germano sarà il terzino destro mentre Rocchetti o Matteo Ciofani sulla sinistra.

SG City Nova in campo con il 4-3-3: Andrea Ciceri, che esordisce oggi come allenatore, dovrebbe puntare su Pascali e Alcibiade per comandare la difesa, con Grandi in porta. Serbouti è squalificato: Baggi o Zanon sulla corsia destra, Zugaro De Matteis terzino sinistro. Al centro del campo possibilità per gli esperti Tommaso Morosino e Firenze: eventualmente resterebbero fuori Melitka e Fusi, Salzano invece appare certo del posto così come i tre giocatori che comporranno il tridente offensivo, vale a dire Volpicelli e Floriano sugli esterni con Miracoli che invece agirà da prima punta.











