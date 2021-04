Diretta Triestina Sudtirol/ Streaming video Rai: altoatesini per il sogno (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA SUDTIROL: GLI ALTOATESINI CI CREDONO!

Triestina Sudtirol, partita diretta dal signor Andrea Colombo, è il Monday Night nella 36^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021: si gioca infatti alle ore 21:00 di lunedì 19 aprile, ed è una delle partite più interessanti nel quadro del girone B. Gli altoatesini hanno battuto la Virtus Verona nell’ultimo turno, e continuano a sperare nella promozione diretta: la squadra di Stefano Vecchi ha confermato le ultime stagioni ma ha forse fatto il salto di qualità, il bersaglio grosso sarà complesso da andare a prendere ma c’è un sogno ancora vivo da onorare.

Diretta/ Vis Pesaro Fermana (risultato finale 1-1): Urbinati risponde a Marchi!

Chiaro invece il destino della Triestina, dopo aver perso sul campo del Perugia: certi dei playoff, gli alabardati sanno che nella peggiore delle ipotesi saranno sesti e nella migliore quinti, facendo in questo senso la corsa sulla Feralpisalò ma in generale preparandosi già agli spareggi, dove potranno ampiamente dire la loro. Ora vediamo quello che succederà nella diretta di Triestina Sudtirol, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali del match analizzando innanzitutto in maniera più approfondita le probabili formazioni.

Diretta/ Novara Pistoiese (risultato finale 3-2): che brividi per i gaudenziani!

DIRETTA TRIESTINA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Sudtirol è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno si occupa del torneo di terza divisione. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video; qualora non siate abbonati al servizio potrete acquistare la singola partita ad un prezzo precedentemente fissato, che potrebbe cambiare in caso di eccezioni. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Giana Erminio Pro Patria (risultato finale 1-1): nulla di fatto a Gorgonzola

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SUDTIROL

Nelle probabili formazioni di Triestina Sudtirol, Bepi Pillon considera di ridare a Granoche una maglia da titolare: il Diablo in campo per Guido Gomez o Litteri per naturale turnover, così anche Mensah potrebbe fare il trequartista in luogo di Sarno e a centrocampo Giorico, diffidato, potrebbe lasciare campo a Maracchi anche se resta favorito per completare la linea con Rizzo e Calvano. Capela e Ligi saranno i due centrali a protezione del portiere Offredi, Lepore e Walter Lopez invece agiranno in qualità di terzini. Nel 4-3-2-1 del Sudtirol dovrebbero giocare gli stessi di domenica scorsa: di sicuro Fischnaller come prima punta con Casiraghi e Rover alle spalle, quasi certamente Leandro Greco e Tait in mezzo al campo mentre Karic è insidiato da Fink che potrebbe tornare titolare. Vecchi non cambierà nemmeno la sua difesa, anche se Polak potrebbe sostituire un Vinetot non al meglio; Curto l’altro centrale, El Kaouakibi e Fabbri i due laterali bassi e Poluzzi il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fornito il suo pronostico per Triestina Sudtirol e quindi possiamo andare a controllare quello che il bookmaker ha previsto in ottica della partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vale 2,95 volte la giocata mentre per l’affermazione degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e il guadagno che ne deriverebbe ammonterebbe a 2,50 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA