Diretta Triestina Sudtirol/ Streaming video tv: ospiti in grande forma (Serie C)

Triestina Sudtirol, che sarà diretta dal signor Paride Tremolada e si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Resta molto travagliata la stagione degli alabardati, che dopo le vittorie messe in fila contro Padova, Fermana e Fano sembravano aver trovato il passo giusto per risalire nella classifica del girone B. E’ arrivato poi un doppio passo falso contro Feralpisalò e Vicenza che ha gelato gli entusiasmi (anche se va detto che sono due delle formazioni più competitive nel girone), poi seguito da una vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Verona. Per la Triestina, che dovrà anche recuperare la partita di domenica scorsa sul campo dell’Imolese, il calendario resta duro visto che al Rocco arriva un Sudtirol che, grazie all’ultimo 3-0 alla Sambenedettese, si è preso il secondo posto in classifica a una sola lunghezza dal Vicenza capolista. Gli altoatesini nelle ultime 6 partite di campionato hanno ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio e sembrano competitivi più che mai per coronare il sogno Serie B già sfiorato in passato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Triestina Sudtirol, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SUDTIROL

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Triestina Sudtirol, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Triestina allenata da Carmine Gautieri sarà schierata con un 4-4-2: Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Gatto, Giorico, Maracchi, Beccaro; Costantino, Ferretti. Risponderà il Sudtirol guidato in panchina da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2: Cucchietti; Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Petrella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno della Triestina a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.90 volte la somma messa sul piatto, cosa che dunque rende gli alabardati favoriti. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.35 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.50.



