Diretta Triestina Trento streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA TRIESTINA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Triestina Trento, in questo modo però abbiamo ancora qualche minuto per presentarvi le statistiche pre match per provare a decretare la possibile vincente tra queste due sotto una veste quasi più da matematici che da giornalisti. La Triestina conferma la propria identità offensiva: 59% di possesso medio, 2,0 xG, 1,6 xA, e una precisione di passaggio dell’88%, tra le più alte del girone. Il 67% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali, con una forte presenza nella zona di rifinitura (8,1 tocchi medi in area avversaria). In difesa, però, qualche calo nei finali (39% dei gol subiti dopo il 70’).

Il Trento risponde con organizzazione e pragmatismo: 50% di possesso, 1,4 xG, 1,0 xGA, e una media di 10,8 km percorsi per giocatore. Il 42% delle azioni offensive arriva da palle inattive, arma sempre pericolosa per i gialloblù. Sul piano disciplinare, Triestina più ordinata (1,9 ammonizioni di media), Trento più fisico (3,0 gialli, 16,7 falli a gara). Adesso possiamo passare al prossimo aggiornamento della diretta di Triestina Trento, il prossimo infatti sarà il commento live, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTINA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Triestina Trento sarà affidata come di consueto ai canali della tv satellitare su Sky Sport, è invece su Now la possibilità di diretta streaming video.

ALABARDATI CON ORGOGLIO

La diretta Triestina Trento ci parla di una partita che si gioca allo stadio Nereo Rocco alle ore 20:30 di sabato 15 novembre, ed è valida per la 14^ giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. Purtroppo la situazione degli alabardati è sempre la stessa: 23 punti di penalizzazione sono un macigno nonostante l’orgoglio.

Che non basta, perché la Triestina sul campo ha fatto 13 punti e sarebbe salva, ma si trova a 19 lunghezze dalla penultima in classifica e comincia a sentire il peso di questo decifit, avendo perso le ultime tre partite, nonostante il ritorno di Attilio Tesser, e mancando la vittoria dal 28 settembre, dunque un mese e mezzo.

Il Trento invece si è riportato in zona playoff grazie alle due vittorie consecutive contro Virtus Verona (in trasferta) e Ospitaletto al Briamasco, ma sono anche tre nelle ultime cinque partite per una squadra che vuole naturalmente sfruttare il momento positivo per fare un altro passo avanti.

L’occasione è ghiotta ma, appunto, bisogna stare attenti a una Triestina che nonostante il cattivo passo recente non vuole mollare; vedremo allora cosa ci dirà la diretta Triestina Trento tra poco, noi intanto confrontiamo le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA TRENTO

Per Tesser il modulo nella diretta Triestina Trento rimane il 4-3-2-1, rispetto alla sconfitta di Vercelli D’Urso dovrebbe tornare titolare sulla trequarti, scalzando uno tra Gunduz e Jaron Vicario, mentre davanti come prima punta viaggia verso la conferma Kljajic, a centrocampo si candida Kiyine (con Voca) ma è da vedere chi tra Crnigoj, Jonsson e Ionita sarebbe messo in panchina, in difesa Silvestro e D’Amore possono nuovamente fare i terzini mentre in mezzo occhio alle candidature di Kosijer e Rodolfo Moisés, favoriti in ogni caso Andrea Moretti e Anzolin per proteggere il portiere Matosevic.

Il Trento di Luca Tabbiani va in campo con il 4-3-3: Trainotti e Corradi davanti a Tommasi, Fiamozzi che può giocare a destra o a sinistra (sostituendo Triacca o Maffei), Fossati, Giacomo Benedetti e Mehic alternative per un centrocampo dove però Aucelli, Sangalli e Giannotti stanno facendo molto bene e di conseguenza potrebbero essere confermati come titolari, poi ecco il tridente nel quale Chinetti ha poche speranze contro Jacopo Pellegrini, Dalmonte e Capone invece sono praticamente certi di avere la maglia da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO TRIESTINA TRENTO

Leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sulla diretta Triestina Trento, ci dicono che la squadra ospite è leggermente favorita con il valore pari a 2,40 volte la giocata sul segno 2, per contro la vittoria degli alabardati che è regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 2,70 volte quanto investito, infine ecco l’eventualità del pareggio con vincita corrispondente a 3,05 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.