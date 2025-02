DIRETTA TRIESTINA TRENTO, SERVE LA VITTORIA

Tutte e due le squadre sono reduci da una vittoria nell’ultimo turno di campionato. La diretta Triestina Trento si giocherà lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 20:30 e di fatto chiuderà la 26esima giornata di campionato di Serie C Girone A.

I biancorossi avevano avuto un periodo di appannamento tra la sconfitta contro l’Atalanta U23 e il pareggio contro il Lecco, ma il successo con il Lumezzane ha dato continuità ai risultati favorevoli di inizio gennaio con Union Clodiense e Caldiero Terme.

Il Trento invece non riesce a trovare continuità e ci proverà in questo match. Nel 2025, dopo ogni vittoria come successo con Lecco e Arzignano, non è mai arrivato il bis: prima il pari con l’Atalanta U23 e poi la sconfitta contro il Caldiero Terme.

TRIESTINA TRENTO, INFO SU COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Se siete interessati a vedere la diretta Triestina Trento potete farlo in tv con Sky, se invece preferite seguire il match da telefonino o computer allora la diretta streaming video sarà garantita da dall’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA TRENTO

La Triestina gioca con il 4-3-3 con Roos in porta. Difesa a quattro composta da Balcot, Silvestri, Frare e Silvestri. A centrocampo ci saranno Fiordilino, Correia e Ionita mentre in attacco Vertainen, D’Urso e infine Olivieri.

Replica con lo stesso modulo anche il Trento col portiere Barlocco. Retroguardia con Di Cosmo, Cappelletti, Kassama e Maffei con Rada che farà reparto nella zona nevralgica del campo assieme a Peralta e Aucelli. Davanti Disanto, Di Carmine e Accornero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA TRENTO

Chi parte favorito in questa diretta Triestina Trento? La Triestina è data a 2.07 per quanto riguarda le quote per le scommesse con il 2 fisso a 3.40 e la X a 3.10. Gol e No Gol rispettivamente a 1.72 e 1.92.