DIRETTA/ Triestina Virtus Verona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (7 aprile 2024)

DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Triestina Virtus Verona evidenzia due club che si ritrovano al momento rispettivamente al terzo posto e al quattordicesimo in questo raggruppamento A di Serie C. Grande stagione per i padroni di casa che arrivano al match con quattro vittorie consecutive trascinate dal proprio bomber Facundo Lescano. L’attaccante ex Pescara ha realizzato ben 16 reti in questo campionato e sembrerebbe non volersi fermare trascinando i propri compagni verso la migliore posizione possibile per i play off.

Diretta/ Triestina Atalanta U23 (risultato finale 1-1): gol di Pavlev e Vlahovic! (Serie C 3 aprile 2024)

Il secondo miglior marcatore risulta essere l’olandese Redan, chiedi reti ne ha realizzate 9. Dall’altra parte occhi puntati su Casarotto, che in maglia Virtus Verona è riuscito a centrare il tabellino in 9 occasioni. La classifica evidenzia i veneti a quota 41 con quattro punti di distanza dalla zona più calda chiamata playout ma al tempo stesso tre punti dai play off. La classifica è molto corta e qualsiasi risultato potrebbe portare il Virtus Verona a esiti differenti. (Marco Genduso)

Diretta/ Arzignano Triestina (risultato finale 1-2): tre punti agli ospiti (oggi 30 marzo 2024)

TRIESTINA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Triestina Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Virtus Verona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TRIESTINA VIRTUS VERONA: I TESTA A TESTA

Eccoci all’inizio della diretta di Triestina Virtus Veronam intrigante match serale nel girone A di Serie C. Questa sarà la ventesima volta che le squadre si sfidano nella propria storia. Andiamo dunque a vedere i testa a testa tra i due club per farci un’idea di come sono andati fin qui questi scontri diretti.

DIRETTA/ Triestina Alessandria (risultato finale 3-1): Redan sigilla la vittoria alabardata! (26 marzo 2024)

La Triestina è regina di questa sfida avendo vinto ben 9 volte contro gli 8 pareggi e le sole 2 vittorie della Virtus, arrivate nel 2019 e 2021. La farà con il maggior numero di gol rimane il 4-3 esterno della Triestina del 2019 mentre per i gol di scarto non c’è mai stato una differenza maggiore ai due gol. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TRIESTINA VIRTUS VERONA: ALABARDATI PER IL TERZO POSTO!

Triestina Virtus Verona, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, sarà una sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. La Triestina si trova attualmente al terzo posto nella classifica del Girone A di Serie C, con 60 punti accumulati dopo trentaquattro giornate. La squadra di Roberto Bordin ha solamente due punti di vantaggio sul Vicenza, che è al quarto posto e ha disputato una partita in meno. Dopo un ottimo momento di forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, gli “Alabardati” arrivano a questo incontro dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta U23. Per mantenere il terzo posto e ottenere un miglior accoppiamento nei playoff, la Triestina dovrà cercare di ottenere una vittoria in questa partita.

La Virtus Verona si trova attualmente al quattordicesimo posto nella classifica del Girone A di Serie C, con 41 punti ottenuti dopo trentaquattro giornate, alla pari con il Renate. La squadra guidata da Luigi Fresco si è avvicinata pericolosamente alla zona playout nella seconda metà della stagione, non riuscendo a vincere nelle ultime otto partite di campionato. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Renate nell’ultimo scontro diretto, i rossoblù hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime cinque giornate e devono difendere i 4 punti di vantaggio sulla Pergolettese, attualmente in zona playout.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Per la Triestina, Roberto Bordin schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Rizzo, Malomo, Moretti; Germano, Vallocchia, Fofana, Anzolin; Gündüz, El Azrak; Lescano. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Ruggero, Mazzolo, Ntube; Manfrin, Demirovic, Metlika, Amadio, Daffara; Danti, Nalini.

TRIESTINA VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Virtus Verona ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA