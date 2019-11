Diretta Triestina Virtus Verona/ Streaming video tv, Coppa Italia Serie C

Triestina Virtus Verona, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 13 novembre 2019, è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2019-2020. A dire il vero, Triestina Virtus Verona è in ritardo di una settimana rispetto al grosso del programma, infatti le due squadre sanno già che negli ottavi di finale la vincente di oggi pomeriggio se la vedrà con il Vicenza, che settimana scorsa ha battuto il Padova nel derby veneto dei sedicesimi. Possiamo anche ricordare che per la Triestina sarà il debutto stagionale nella Coppa Italia di Serie C, avendo partecipato in estate alle prime fasi della Coppa maggiore (eliminata dal Perugia), mentre la Virtus Verona è giunta fin qui passando la prima fase a gironi. Infine ricordiamo che Triestina Virtus Verona, come tutte le partite dei sedicesimi, si gioca in gara secca: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari dunque ci saranno i tempi supplementari e in caso di necessità anche i calci di rigore.

La diretta tv di Triestina Virtus Verona non sarà disponibile, tuttavia non mancherà la diretta streaming video su Elevensports, che offrirà in esclusiva ai suoi abbonati le immagini anche di questa partita della Coppa Italia di Serie C, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

Facile immaginare un ampio turnover nelle probabili formazioni di Triestina Virtus Verona, impegno infrasettimanale di Coppa Italia per queste due squadre di Serie C. Vi indichiamo comunque i giocatori scesi in campo nel weekend nell’ultimo turno di campionato come punto di riferimento, anche se forse utile ad identificare soprattutto chi non giocherà oggi. La Triestina deve comunque reagire dopo la batosta incassata contro il Vicenza, partita nella quale i titolari giuliani sono stati Offredi in porta; Scrugli, Malomo, Lambrughi e Formiconi nella difesa a quattro; Maracchi, Giorico e Beccaro nel terzetto di centrocampo; Ferretti, Costantino e Gatto nel tridente d’attacco. Più entusiasmo certamente per la Virtus Verona, che ha espugnato il campo della Fermana con questo undici di partenza: Chiesa in porta; Pinton, Curto, Pellacani e Vannucci nelal retroguardia a quattro; Cazzola, Sammarco ed Onescu nel terzetto di centrocampo; Danti trequartista alle spalle dei due attaccanti Odogwu e Magrassi.



