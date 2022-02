Diretta Triestina Virtus Verona/ Streaming video tv: entrambe in momento no (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA: PARTITA EQUILIBRATA!

La diretta di Triestina Virtus Verona, match valido per la ventisettesima giornata di Serie C – Girone A, andrà in scena mercoledì 16 febbraio a partire dalle ore 14.30 allo Stadio Nereo Rocco. Le due squadre arrivano da un momento negativo: entrambe non vincono da tempo. I padroni di casa mancano il successo da sei turni (ultimo risultato il pari contro l’Albinoleffe), mentre gli ospiti addirittura da sette (ultimo risultato il ko contro la Pro Patria). È per questa ragione che per una delle due sarà un occasione per riscattarsi.

Diretta/ Virtus Verona Pro Patria (risultato finale 0-2): gol di Castelli e Pierozzi!

La classifica vede favoriti gli alabardati, che si trovano – nonostante gli ultimi risultati non soddisfacenti – al settimo posto a quota 35. I rossoblù, al contrario, occupano il quattordicesimo posto con 27 punti ed hanno bisogno di allungare sulla zona play-out per evitare il rischio di retrocessione. Le due squadre stanno vivendo sulla carta una situazione molto diversa tra loro, ma sono accomunate dalle tante delusioni rimediate nelle recenti uscite.

DIRETTA/ Albinoleffe Triestina (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta!

DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Triestina Virtus Verona sarà trasmessa in televisione, dato che Sky Sport ha deciso di inserire il match valido per la ventisettesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli abbonati all’emittenti potranno approfittare della visione sul canale Sky Sport 252 del satellitare. L’evento sarà disponibile anche nella piattaforma Sky Go su smartphone, tablet e computer. Gli appassionati del campionato che non dispongono di tale abbonamento, ad ogni modo, potranno vedere il match come di consueto anche in streaming su Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto.

DIRETTA/ Virtus Verona Sudtirol (risultato finale 1-1): Zigoni ferma la capolista!

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VIRTUS VERONA

I due allenatori cercheranno inevitabilmente di mettere in campo i loro uomini migliori, anche se gli impegni sono ravvicinati ed il turno infrasettimanale si inserisce in un calendario piuttosto fitto: quali possono essere dunque le probabili formazioni della diretta Triestina Virtus Verona? I padroni di casa dovranno fare a meno di Volta, squalificato per somma di ammonizioni. Per il resto non ci sono particolari assenze. Mister Bucchi presumibilmente confermerà lo schieramento del 4-3-1-2: Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi, Galazzi; Crimi, Giorico, Iotti; Procaccio; Gomez, De Luca. Per quanto riguarda gli ospiti invece non si registrano forfait dettati dalle decisioni del giudice sportivo. Il modulo di mister Fresco sarà quello del 3-5-2: Giacomel; Daffara, Cella, Pellacani; Zarpellon, Metlika, Hallfredsson, Lonardi, Zugaro; Arma, Marchi.

QUOTE TRIESTINA VIRTUS VERONA

Le quote della diretta Triestina Virtus Verona sono piuttosto equilibrate: vediamo quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è quotata a 2,35, per cui sono leggermente favoriti. Il successo degli ospiti, infatti, con il segno 2, è quotato a 3,05, così come il pareggio con il segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA