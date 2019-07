Diretta Tuffi Universiadi 2019/ Streaming video e tv, orari. Ecco Auber e Pallotta!

Giornata impegnativissima alle Universiadi 2019 di Napoli: oggi infatti andranno in scena le prime finali per i tuffi e ovviamente i riflettori saranno puntati sugli azzurri ancora in gara ovvero Flavia Pallotta e Gabriele Auber che avranno quindi il gravoso compito di difendere il tricolore dalle piattaforme e dai trampolini della Piscina Mostra d’Oltremare di Napoli. L’attesa è grande per questo due giovanissimi talenti della disciplina, che hanno approfittato quindi della bellissima occasione che è questa 30^ edizione delle Universiadi per poter splendere e far risaltare e dare continuità alla bella tradizione nazionale. L’impegno oggi però per entrambi sarà gravoso anche perché già in semifinale abbiamo visto che il ventaglio di avversari era davvero imponente.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE GARE DEI TUFFI OGGI

Per le prove dei tuffi come le altre gare previste quest’oggi per le universiadi 2019 di Napoli non sarà garantita la diretta tv integrale: la tv nazionale infatti mostrerà solo alcune finestre nell’arco di tutta la giornata. Il riferimento per tutti gli appassionati quindi sarà il sito ufficiale della manifestazione (www.universiade2019napoli.it). Ricordiamo però che sarà garantita la diretta streaming video di ogni gara dalla Fisu.tv, qui sotto.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: LE PROVE DI OGGI DEI TUFFI CION PALLOTTA E AUBER

Vediamo quindi subito che cosa ci proporrà il programma ufficiale, per la disciplina dei tuffi in questa intensa seconda giornata delle Universiadi 2019, che pure metterà in palio parecchie medaglie. Ecco quindi che il primo evento è stato previsto per le ore 10.00 con le semifinali maschili del trampolino dei tre metri, ma il clou arriverà solo in seguito. Alle ore 12,00 è infatti attesa la finale femminile del trampolino da un metro e di fila alle ore 13,00 sarà la volta della gara delle medaglie per gli uomini, dove speriamo che il nostro Gabriele Auber possa tenere altro il tricolore. Proseguendo alle ore 15,00 sarà poi la volta di Flavia Pallotta, in finale con il 11^ risultato nella piattaforma femminile e sarà questa la nostra ultima chance odierna di medaglia per i tuffi. Non vi saranno quindi altri italiani in gara: alle or 16,45 pero assisteremo anche alla finale del trampoli a tre metri maschile, che di certo sarà davvero emozionante

VIDEO FINALI TUFFI UNIVERSIADI NAPOLI 2019