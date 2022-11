Diretta/ Tunisia Australia streaming video tv: voglia di stupire (Qatar 2022)

DIRETTA TUNISIA AUSTRALIA: TUNISINI FAVORITI!

Tunisia Australia, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Al Janoub Stadium di Al Wakrah sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Voglia di stupire per due squadre che chiedono strada in un girone difficile, inserite assieme a Francia e Danimarca. La Tunisia ha bloccato i danesi sullo 0-0 nella sfida d’esordio, potendo contare sul sostegno di numerosi tifosi arrivati a Doha.

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol: USA-Inghilterra si annullano

L’Australia è partita a razzo colpendo la Francia campione del mondo in carica, i transalpini si sono però poi scatenati calando il poker e rispettando il pronostico: agli “aussies” servirà una vittoria per sperare di poter proseguire il cammino mondiale. Le due selezioni si trovano di nuovo ad affrontarsi dall’ultimo precedente nella Confederations Cup del 21 giugno 2005: la Tunisia nell’occasione vinse 2-0 con una doppietta di Francileudo Santos.

DIRETTA/ Inghilterra Usa (risultato finale 0-0) video Rai 1: pari a reti bianche!

TUNISIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tunisia Australia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Tunisia Australia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TUNISIA AUSTRALIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA AUSTRALIA

Le probabili formazioni della diretta Tunisia Australia, match che andrà in scena all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Per la Tunisia, Jalel Kadri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dahlmen, Drager, Talbi, Bronn, Al Abdi, Skhiri, Chaaeli, Laidounium, Slimame, Khazri, Msakni. Risponderà l’Australia allenata da Graham Arnold con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ryan, Atkinson, Souttar, Wright, Behic, Mooy, Irvine, Hrustic, Boyle, McLaren, Mabil.

Probabili formazioni Tunisia Australia/ Quote, ci saranno novità?

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tunisia Australia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Tunisia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Australia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA