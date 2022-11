Diretta Tunisia Francia/ Streaming video Rai 1: passerella per i Bleus (Mondiali)

DIRETTA TUNISIA FRANCIA: BLEUS GIÀ AGLI OTTAVI

Tunisia Francia, partita diretta dall’arbitro neozelandese Matthew Conger, si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 30 novembre: siamo all’Education City di Al Rayyan, per l’ultima giornata nel gruppo D dei Mondiali 2022. Una passerella per i Bleus, che avendo vinto le prime due partite sono già qualificati agli ottavi: Didier Deschamps potrà dunque far riposare i suoi titolari in vista del prossimo impegno, chiaramente tenendo un occhio di riguardo su una vittoria che gli permetta di chiudere il girone a punteggio pieno, scenario questo non indispensabile ma certamente desiderabile sul piano psicologico.

MONDIALI QATAR 2022/ "I giocatori dell'Iran sono ormai pedine politicamente inutili"

La Tunisia è sostanzialmente eliminata: per andare agli ottavi dovrebbe battere la Francia, sperare che l’Australia perda (ricordiamo il ko contro i Socceroos) e poi che arrivi un gol di margine in più rispetto all’eventuale successo della Danimarca, che altrimenti sarebbe davanti per differenza reti o maggior numero di gol segnati. Insomma: durissima, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Tunisia Francia – le sorprese ai Mondiali 2022 non sono mancate – e nel frattempo facciamo una valutazione sulle potenziali scelte operate dai due CT per questo match, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Iran Usa (risultato finale 0-1) streaming: Pulisic regala gli ottavi

DIRETTA TUNISIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tunisia Francia viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TUNISIA FRANCIA SU RAIPLAY

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Senegal avanti!

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA FRANCIA

Per la diretta Tunisia Francia Jalel Kadri potrebbe confermare il 3-5-2 visto contro l’Australia: possibile qualche modifica nei singoli, per esempio a centrocampo dove Sassi può prendere il posto di Laidouni per affiancare Skhiri ma anche sull’esterno, con Khecrida pronto a sostituire Drager a destra. Avremo poi Abdi sulla corsia mancina, mentre in difesa si va per la conferma di Bronn, Talbi e Meriah a protezione del portiere Dahmen; per quanto riguarda la zona offensiva, Msakni e Sliti dovrebbero giocare a supporto di Khazri, potenzialmente titolare al posto di Jebali.

Deschamps si presenterà con le seconde linee: possibile il ritorno alla difesa a tre (Saliba, Ibrahima Konaté e Disasi, o Pavard) così da far riposare Theo Hernandez, che a sinistra sarebbe sostituito da Coman che giocherebbe a centrocampo. In mezzo scalpitano Camavinga e Youssouf Fofana, a destra invece può avanzare il già citato Pavard; davanti, Kolo Muani può fare il centravanti con il supporto di Marcus Thuram e Ousmane Dembélé che può essere confermato, da vedere però un possibile utilizzo di Coman più avanzato lasciando a Rabiot il posto a sinistra in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Tunisia Francia, partita valida per il gruppo D dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria delle Aquile di Cartagine vi permetterebbe di guadagnare 7,25 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Bleus, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,50 volte la vostra giocata sulla partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA