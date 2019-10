Diretta Tunisia Italia/ Streaming video e tv: azzurri per il bis in Coppa (Volley)

Tunisia Italia, in diretta da Fukuoka, è la partita di volley in programma oggi sabato 5 ottobre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 8,00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 15,00 locali). Quarto appuntamento per la nazionale del ct Blengini in questa Coppa del mondo di volley 2019 organizzata in Giappone e nuova chance per i nostri azzurri per rimediare punti pesanti per la classifica iridata: dopo un avvio lento e negativo, i nostri azzurri stanno finalmente rialzando la testa e certo promettono di regalarci una prestazione importante contro i tunisini di Coach Giaccobe. La formazione africana pure non ha vissuto una buona partenza nella competizione, e potrebbero essere una vittima perfetta questa mattina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Tunisia Italia non sarà trasmessa: non ci sarà una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale di questa manifestazione: lo trovate all’indirizzo worldcup.2019.fivb.com.

DIRETTA TUNISIA ITALIA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare spazio al taraflex giapponese per la diretta tra Tunisia e Italia, quarta sfida per la Coppa del mondo di volley, certo dobbiamo fare un passo indietro e ricordare come le due formazioni affrontano oggi tale scontro diretto. Come riferito prima non è stata una buona partenza per i ragazzi di Blengini in terra nipponica: l’Italia è stata infatti sconfitta nelle prime due sfide della manifestazione, rispettivamente con Giappone e Usa e solo nella giornata di ieri hanno incamerato i primi punti. Ciò è avvenuto nella sfida contro l’Argentina e solo ai te break, il che ha concesso ai nostri beniamini appena due punti nella classifica complessiva. E’ stata però una partenza ancor più amara per la Tunisia che alla vigilia di questo 4^ turno non ha accumulato neppure un punto. La squadra di Giaccobe infatti ha finora subito solo sconfitte con Polonia, Argentina e Giappone, riuscendo a mettere a bilancio appena un set vinto. Il favore del pronostico dunque pare pendere verso l’Italia ma come al solito solo il campo ci darà il verdetto.



