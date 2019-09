Diretta Tunisia Madagascar/ Risultato live: amichevole allo Stade de Radès

Tunisia Mauritania è una delle amichevoli previste durante la sosta dei principali campionati: si gioca allo Stade de Radès con calcio d’inizio alle ore 20:15 di venerdì 6 settembre. Occhi puntati in particolar modo sulle Aquile di Cartagine, una delle nazionali più rappresentative della CAF e che solo un mese e mezzo fa hanno centrato la semifinale di Coppa d’Africa; continua il percorso di crescita di questo gruppo che sta sgomitando per tornare grande, il prossimo obiettivo sarà sicuramente quello di qualificarsi ai Mondiali che si giocheranno fra tre anni. In Coppa d’Africa era presente anche la Mauritania, che non ha nemmeno fatto brutta figura; due pareggi nel girone eliminatorio, chiuso in ultima posizione ma con la sensazione di poter alzare il livello nelle prossime competizioni. Aspettiamo dunque la diretta di Tunisia Mauritania per capire quello che succederà sul terreno di gioco; nel frattempo ci possiamo concentrare sulle scelte dei due Commissari Tecnici relativamente alle probabili formazioni dell’amichevole.

La diretta tv di Tunisia Mauritania non è prevista sui canali della nostra televisione: per questa partita amichevole dello Stade de Radès non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete comunque avere le informazioni utili visitando liberamente i profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sulle loro pagine dei social network, in particolare quelle presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA MAURITANIA

Alain Giresse potrebbe affrontare Tunisia Mauritania con il consueto 4-3-3: in porta Ben Cherifia, due terzini che saranno Drager e Haddadi con una coppia centrale formata da Meriah e Hnid. A centrocampo la regia sarà quella di Skhiri, mentre sulle mezzali a supporto potrebbero agire Chaaleli e Sassi; nel tridente offensivo cerca spazio Msakni che però deve vincere la concorrenza dei due esterni Badri e Khazri, il quale eventualmente potrebbe agire da prima punta liberando un posto, che lo stesso Msakni si potrebbe giocare con il centravanti Khenissi. La Tunisia di Corentins Martins dovrebbe avere un modulo speculare: davanti al portiere Souleymane giocheranno N’Diaye e capitan Abdoul Ba, mentre sulle fasce ci sarà la spinta di Moustapha Diaw e Abeid. Il perno centrale della mediana sarà Dellahi, mentre Coulibaly e Hacen si posizioneranno ai suo lati per rappresentare gli interni che proveranno a inserirsi negli spazi creati dagli esterni offensivi Ismail Diakité e Moulaye Ahmed, così come dell’attaccante Adama Ba che verrà incontro a giocare il pallone.



