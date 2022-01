DIRETTA/ Tunisia Mauritania video streaming tv: le Aquile puntano su Wahbi Khazri

DIRETTA TUNISIA MAURITANIA: LA STELLA DELLE AQUILE

Tra i calciatori impiegati nella diretta di Tunisia Mauritania troviamo anche Wahbi Khazri, centrocampista offensivo dotato di buona tecnica individuale. Nato ad Ajaccio l’8 febbraio del 1991 è cresciuto nelle giovanili del Bastia. Dopo una buona esperienza al Bordeaux si meritò la chiamata dalla Premier League dal Sunderland. Dopo aver giocato un anno in prestito al Rennes si guadagna il ritorno definitivo in Ligue 1 acquistato dal Saint Etienne.

Rapido e abile a muoversi negli spazi è un ragazzo dotato di grandissima tecnica e che può fare la differenza quando aggredisce gli spazi. Sicuramente è un ragazzo dotato di personalità che può fare la differenza contro un avversario dotato sicuramente di minore qualità. In Nazionale ha collezionato 66 presenze mettendo a segno 22 reti.

DIRETTA TUNISIA MAURITANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tunisia Mauritania, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

TUNISIA MAURITANIA: SFIDA A SENSO UNICO!

Tunisia Mauritania, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso il Limbe Stadium di Limbe, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del gruppo F di Coppa d’Africa. Solo la vittoria per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale per entrambe le formazioni: non c’è alternativa, con la Tunisia protagonista della sfortunata sfida contro il Mali, persa e conclusa prima del fischio finale per un errore dell’arbitro.

Dall’altra parte la Mauritania ha perso di misura la sfida contro il Gambia che poteva essere strategica anche nell’eventuale corsa al terzo posto nel girone e ora ha decisamente poco margine per provare a cambiare passo. Dal 2000 ad oggi Mauritania sempre battuta dalla Tunisia negli scontri diretti ad eccezione di quattro pareggi, tutti col punteggio di 0-0, mentre il 30 novembre scorso nell’ultimo precedente i tunisini hanno vinto in goleada, 5-1.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA MAURITANIA

Le probabili formazioni della diretta Tunisia Mauritania, match che andrà in scena al Limbe Stadium di Limbe. Per la Tunisia, Mondher Kebaier schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Said; Ifa, Talbi, Bronn; Maaloul, Slimane, Skhiri, Mathlouthi; Sliti, Mejbri; Khazri. Risponderà la Mauritania allenata da Didier Gomes Da Rosa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Diop; Thiam, Abeid, Yali, Houbeibib; Karamoko, N’Diaye, Fofana, Mahmoud; Ba, Kamara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tunisia Mauritania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Tunisia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Mauritania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.

