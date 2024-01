DIRETTA/ Tunisia Namibia (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Limbondi (16 gennaio 2024)

DIRETTA TUNISIA NAMIBIA (RISULTATO 0-0): CI PROVA LIMBONDI

Namibia che parte in contropiede, ottimo il ripiegamento della Tunisia. Fase del match confusionaria, prevalgono le difese avversarie. Limbondi prova l’azione personale ma viene chiuso. Achouri la mette in mezzo, nessun compagno è pronto a colpire. Angolo per la Tunisia, respinge la difesa avversaria. Quattro i minuti di recupero. Termina la prima frazione di gara, match molto equilibrato fino ad ora. (agg. Umberto Tessier)

TUNISIA NAMIBIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Tunisia Namibia sarà visibile su tutte le televisioni in chiaro al canale 60 del digitale terrestre grazie a Sportitalia, per chi dovesse seguire la partita online, sappiate che sempre il sito ufficiale di Sportitalia manderà on onda questa partita in streaming.

SALVA KAZAPUA!

Inizia il match tra Tunisia e Namibia. La Tunisia subito in attacco guadagna due calci d’angolo consecutivi. Grandissima parata di Kazapua su Khenissi che aveva colpito di testa. Shalulile con il destro, il portiere avversario blocca senza problemi. Grande occasione per Shalulile che si divora il vantaggio, c’è poi un salvataggio sulla linea! Slimane ci prova al volo ma non trova la porta. Khenissi non riesce a restare in campo, entra Jouini. La Namibia si chiude bene ed evita di subire la rete di Achouri. Ricordiamo che la Namibia ha una difesa davvero difficile da penetrare. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

Sta ormai per cominciare la diretta di Tunisia Namibia, che è stasera il match che aprirà le danze per la prima giornata del girone E della Coppa d’Africa 2024 presso lo stadio Amadou Gon Coulibaly di Korhogo, una delle città della Costa d’Avorio coinvolte nell’organizzazione di questa edizione del torneo. In effetti tutto il girone E si giocherà qui, con l’unica eccezione naturalmente nella terza giornata, quando ci sarà la contemporaneità e così una partita si dovrà giocare allo Stadio Laurent Pokou di San-Pédro, altra città della Costa d’Avorio.

Ricordiamo allora che la seconda giornata di questo gruppo vedrà la Tunisia giocare il 20 gennaio contro il Mali, mentre la Namibia tornerà in campo il giorno successivo contro il Sudafrica in un derby speciale per più di un motivo. Infine, la terza giornata sarà disputata il 24 gennaio nel girone E e naturalmente prevederà per la Tunisia la sfida al Sudafrica, mentre la Namibia affronterà il Mali. Adesso però torniamo alla più stretta attualità, dal momento che sta davvero per cominciare la diretta di Tunisia Namibia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TUNISIA NAMIBIA: AQUILE FAVORITE

L’attesa diretta di Tunisia Namibia promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per la vetta del girone. La partita, in programma oggi 16 gennaio alle ore 16:00, potrebbe delineare la possibile vincitrice del gruppo e, allo stesso tempo, la squadra che rischia di trovarsi in fondo alla classifica. La Tunisia, considerata in passato una formazione di alto livello, si presenta ora con un volto diverso. Nonostante il passato glorioso, la squadra potrebbe mostrare qualche vulnerabilità, aprendo spazi per gli avversari. Questo crea un elemento di incertezza e rende la sfida ancora più intrigante. Gli appassionati si chiedono se la Tunisia sarà in grado di confermare la sua reputazione o se dovrà fare i conti con una Namibia determinata a sorprendere.

La Namibia, consapevole della sua posizione potenzialmente precaria nel girone, potrebbe adottare una tattica più difensiva cercando di sfruttare situazioni di contropiede. Inoltre, la possibilità di giocare potrebbe spronare la Namibia a dare il massimo in campo, rendendo la partita ancor più imprevedibile. Il calcio africano è noto per la sua competitività e la Coppa d’Africa è la vetrina perfetta per dimostrare il proprio valore. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare i tre punti per consolidare la loro posizione nel girone e avanzare nella competizione.

TUNISIA NAMIBIA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Tunisia Namibia promette di essere una partita intensa e le probabili formazioni rivelano le scelte degli allenatori per affrontare questa importante sfida nella fase a gironi della Coppa d’Africa. La Tunisia si schiererà con il collaudato modulo 4-3-3, dimostrando un’organizzazione tattica volta a massimizzare l’efficacia sia in fase difensiva che offensiva. La coppia di difensori centrali, composta da Mariah e Abdi, sarà fondamentale nel garantire solidità dietro e gestione del possesso palla. In attacco, gli esterni Achouri e Sliti saranno chiamati a fornire la loro esperienza e creatività per sfondare sulle fasce e creare opportunità per il tridente offensivo.

Dall’altra parte, la Namibia adotterà una formazione simile, speculare a quella della Tunisia, evidenziando una volontà di equilibrare le forze in campo. Hotto, terzino sinistro della Namibia, sarà uno degli uomini chiave, contribuendo sia alla fase difensiva che a quella offensiva con le sue incursioni sulla fascia. Petrus, posizionato come mezzala, cercherà di inserirsi nell’area avversaria per mettere a segno gol importanti e fornire supporto all’attacco. Entrambe le squadre sembrano puntare sull’equilibrio tra reparti e sull’utilizzo strategico delle fasce per creare varietà nel gioco. La sfida tra Tunisia e Namibia si prospetta quindi aperta e combattuta, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti cruciali per il prosieguo del torneo.

TUNISIA NAMIBIA, LE QUOTE

Sul sito Intralot possiamo vedere insieme le quote per la diretta di Tunisia Namibia: il segno 1 che decreterebbe la vittoria della nazionale tunisina viene dato a 2,1 mentre il pareggio contrassegnato dal segno X viene dato a 3,2, La vittoria della Namibia invece viene quotata a 5.











