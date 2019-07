Diretta Turchia Brasile/ Streaming video e tv, la prima semifinale (volley)

Turchia Brasile, in diretta dal Nanjing Olympic Sports Centre di Nanchino (Cina), si gioca alle ore 9.00 del mattino italiano (le 15.00 locali) di oggi, sabato 6 luglio, come prima semifinale della Volleyball Nations League 2019 di volley femminile, il torneo che da un paio di stagioni ha sostituto per le donne il classico Grand Prix. Turchia Brasile è l’incrocio tra la prima della Pool A e la seconda della Pool B. Davvero eccellente infatti fino a questo momento il cammino delle turche in questa Final Six cinese, con due vittorie su due nel girone che comprendeva anche l’Italia e primo posto dunque meritato, mentre il Brasile ha ottenuto il secondo posto nella Pool B, vincendo al tie-break contro la Polonia ma poi perdendo per 3-1 contro gli Stati Uniti, lasciando così alle americane il primato in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TURCHIA BRASILE

La diretta tv di Turchia Brasile sarà garantita su Eurosport 2, il canale tematico sportivo che è disponibile per gli abbonati al numero 211 della piattaforma satellitare di Sky. Da segnalare anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà naturalmente garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA TURCHIA BRASILE: RISULTATO E CONTESTO

Verso la diretta di Turchia Brasile, ripercorriamo dunque in breve il cammino delle due Nazionali nella Volleyball Nations League 2019, almeno fino a questo momento. Nella lunghissima prima fase, con cinque settimane ricche di partite in giro per tutto il mondo, curiosamente sia la Turchia sia il Brasile avevano ottenuto undici vittorie e quattro sconfitte su un totale di quindici incontri, un bilancio ampiamente sufficiente per entrare tra le formazioni ammesse alla Final Six che è adesso in corso in Cina, il Brasile mettendo il sigillo proprio grazie alla vittoria contro l’Italia, che invece aveva avuto la meglio sulla Turchia. Tuttavia, come ben sappiamo nella Final Six le turche hanno battuto le azzurre per 3-0, successo che unito al 3-1 contro la Cina ha dato naturalmente il primato alla squadra anatolica nella Pool A. Il Brasile invece, come abbiamo già ricordato, in queste Final Six ha finora raccolto una vittoria e una sconfitta, chiudendo al secondo posto della Pool B e venendo di conseguenza accoppiato proprio alla Turchia per l’odierna semifinale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA