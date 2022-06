Diretta Turchia Far Oer/ Streaming video tv: ospiti con entusiasmo (Nations League)

DIRETTA TURCHIA FAR OER: PARTITA SCONTATA?

Turchia Far Oer, partita diretta dall’arbitro maltese Trustin Farrugia Cann, va in scena alle ore 20:45 di sabato 4 giugno presso il Basaksehir Fatih Terim Stadyumu di Istanbul: è la prima giornata della Nations League 2022-2023, siamo nella Lega C e questa partita potrebbe essere decisa in partenza, visto che fino a pochi mesi fa tra le due nazionali c’erano due livelli di differenza. Poi la Turchia, che ha deluso agli Europei e mancato la qualificazione al Mondiale perdendo la semifinale playoff, è retrocessa: ultimo posto nel suo girone.

Il miracolo lo hanno invece fatto le Isole Far Oer, che certo non avevano un girone impossibile ma, considerato anche quale sia il contesto e il bacino dal quale possono pescare, hanno clamorosamente ottenuto la promozione dalla Lega D, e ora si vogliono godere il nuovo contesto per quanto poco possa durare. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Turchia Far Oer; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche utile valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TURCHIA FAR OER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Far Oer non sarà fornita dai canali della nostra televisione: la Nations League viene coperta da alcune emittenti che però, in maniera quasi ovvia, si occupano delle partite della Lega A, e dunque quelle tra le big. Per questo match non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Turchia Far Oer, ma potrete comunque avvalervi della possibilità di ricavarne informazioni utili attraverso il sito della UEFA (www.uefa.com) e i suoi relativi account sui social network. Sono chiaramente consultabili anche le pagine ufficiali delle due federazioni, fornite anche in lingua inglese.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA FAR OER

Nella diretta Turchia Far Oer ci aspettiamo da Stefan Kuntz il 3-4-3, suo modulo di riferimento: con questo sistema Calhanoglu gioca come interno di centrocampo e al suo fianco potrebbe esserci Kokçu, emerso nell’ultima stagione europea e in grado di ricoprire quel ruolo. Sulle corsie laterali di centrocampo Zeki Celik e Caner Erkin sembrano i favoriti; in difesa invece dovremmo avere Soyuncu, Demiral e Kabak (o Ayhan) a protezione del portiere Cakir, che tornerà titolare.

Nel tridente offensivo Cengiz Under e Akturkoglu accompagneranno uno tra Dursun e Enes Unal. Lo svedese Hakan Ericson schiera le Far Oer con il 4-4-2: in porta c’è Lamhauge, davanti a lui coppia centrale formata da Gunnar Vatnhamar e Faero con Joensen e Davidsen che invece corrono sulle fasce laterali, e avranno davanti a loro gli esterni alti che dovrebbero essere Rolantsson a destra e Bjartalid a sinistra. In mezzo al campo, a impostare ecco Solvi Vathhamar e a fare filtro Andreasen; poi due attaccanti che potrebbero essere Hansson e Johannesen, entrambi insidiati da Knudsen e Justinussen.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Turchia Far Oer, scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,11 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 7,75 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare – con questo bookmaker – una cifra equivalente a 22,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.











