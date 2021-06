Diretta Turchia Galles/ Streaming video tv: vincere è quasi un obbligo (Europei 2020)

DIRETTA TURCHIA GALLES: GIÀ UN DENTRO O FUORI!

Turchia Galles, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 16 giugno presso lo Stadio Olimpico di Baku: siamo dunque in Azerbaijan per la seconda giornata del gruppo A agli Europei 2020. Partita che ci interessa da vicino visto che si tratta del nostro girone: all’esordio la Turchia è caduta nettamente contro gli azzurri, non dando mai la sensazione di poter portare a casa anche solo un pareggio e perdendo alcune delle certezze con cui si era presentata al torneo. Serve vincere per non rimanere già tagliati fuori, un pareggio potrebbe anche non bastare pur se si capirà tra qualche giorno.

Intanto chi spera è il Galles, che avendo pareggiato contro la Svizzera può volare al secondo posto in classifica e arrivare al match contro l’Italia padrone del suo destino, nella consapevolezza che uno dei posti riservato alle migliori terze potrebbe alla fine essere aperto. Vedremo quindi quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Turchia Galles, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due CT e le probabili formazioni.

DIRETTA TURCHIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Galles sarà affidata ai canali della televisione satellitare, trattandosi di una partita nel tardo pomeriggio: solo gli abbonati Sky dunque potranno seguire il match degli Europei 2020, affidandosi al proprio satellite e, in assenza di un televisore, attivando il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, perché basterà installare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, alternativa valida per tutte le gare della competizione che sono trasmesse da questa emittente.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GALLES

Senol Gunes dovrebbe impostare un 4-1-4-1 per Turchia Galles, magari con Cengiz Under titolare a destra e dunque il ballottaggio Karaman-Yazici per affiancare Tufan sulla trequarti, lasciando invece Calhanoglu ad agire dalla corsia mancina. A centrocampo poi ci sarà il consueto schermo fornito da Yokuslu, che non ha giocato male all’esordio; in difesa Demiral è sempre favorito su Kabak per affiancare Soyuncu al centro, in porta andrà Cakir mentre sulle fasce laterali, come terzini, dovrebbero giocare ancora Celik e Meras. Nel Galles, Robert Page conferma gli 11 che hanno pareggiato sabato: dunque Rodon e Mepham a protezione del portiere Ward, con Connor Roberts e Ben Davies sugli esterni, e un centrocampo comandato dalla regia di Joe Allen che avrà al suo fianco Ramsey e Morrell che partiranno dalle mezzali. In attacco Moore, autore del gol del pareggio contro la Svizzera, sarà il centravanti; con lui ovviamente confermato Bale, ma anche Daniel James dovrebbe avere nuovamente spazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Turchia Galles possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker i turchi sono decisamente favoriti, con un valore di 2,40 che accompagna il segno 1 per la loro vittoria. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre vale leggermente di più, ovvero 3,25 volte la puntata, l’ipotesi del successo dei Dragoni per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2.



